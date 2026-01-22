"Украина едина даже в самые темные времена": на ВОТ провели акцию ко Дню соборности

Украина 22 января отмечает День соборности Украины. На временно оккупированных территориях местные жители реализовали символическую акцию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Желтая лента".

Как украинцы на ВОТ объединились в День соборности?

Украинцы в разных городах ВОТ в безопасный и креативный способ сфотографировали отдельные буквы, чтобы вместе составить фразу "С Днем Соборности". Все прошло без массовых собраний и рисков для участников.

Акция ко Дню соборности Украины / Фото "Желтой ленты"

Акцию удалось реализовать в Бердянске, Донецке, Симферополе, Ялте, Луганске, Бахчисарае, Перевальске, Горловке.

Ее провели в знак единства и несокрушимой связи с Украиной.

Акция ко Дню собороности на ВОТ / Фото "Желтой ленты"

Сегодня акция в очередной раз объединила много смелых и сильных людей, которые являются голосом миллионов украинцев на ВОТ. Украина едина даже в самые темные времена. С праздником, родная Украина!

– отметили в "Желтой ленте".

Справочно. "Желтая лента" - движение гражданского сопротивления на временно оккупированных территориях Украины. Регулярно украинцы на ВОТ, несмотря на пытки, угрозы и пропаганду, оказывают сопротивление незваным россиянам.

