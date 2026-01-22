Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рух "Жовта стрічка".

Дивіться також Чому День Соборності та Свободи відзначають 22 січня

Як українці на ТОТ об'єдналися у День соборності?

Українці у різних містах ТОТ у безпечний та креативний спосіб сфотографували окремі літери, аби разом скласти фразу "З Днем Соборності". Усе пройшло без масових зібрань та ризиків для учасників.

Акція до Дня соборності України / Фото "Жовтої стрічки"

Акцію вдалося реалізувати у Бердянську, Донецьку, Сімферополі, Ялті, Луганську, Бахчисараї, Перевальську, Горлівці.

Її провели на знак єдності та незламного зв'язку з Україною.

Акція до Дня собороності на ТОТ / Фото "Жовтої стрічки"

Сьогодні акція вчергове об'єднала багато сміливих і сильних людей, які є голосом мільйонів українців на ТОТ. Україна єдина навіть у найтемніші часи. Зі святом, рідна Україно!

– зазначили у "Жовтій стрічці".

Довідково. "Жовта стрічка" — рух громадянського спротиву на тимчасово окупованих територіях України. Регулярно українці на ТОТ, попри тортури, загрози й пропаганду, чинять спротив непроханим росіянам.

Інші акції "Жовтої стрічки" на ТОТ