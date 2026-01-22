Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рух "Жовта стрічка".
Як українці на ТОТ об'єдналися у День соборності?
Українці у різних містах ТОТ у безпечний та креативний спосіб сфотографували окремі літери, аби разом скласти фразу "З Днем Соборності". Усе пройшло без масових зібрань та ризиків для учасників.
Акція до Дня соборності України / Фото "Жовтої стрічки"
Акцію вдалося реалізувати у Бердянську, Донецьку, Сімферополі, Ялті, Луганську, Бахчисараї, Перевальську, Горлівці.
Її провели на знак єдності та незламного зв'язку з Україною.
Акція до Дня собороності на ТОТ / Фото "Жовтої стрічки"
Сьогодні акція вчергове об'єднала багато сміливих і сильних людей, які є голосом мільйонів українців на ТОТ. Україна єдина навіть у найтемніші часи. Зі святом, рідна Україно!
– зазначили у "Жовтій стрічці".
Довідково. "Жовта стрічка" — рух громадянського спротиву на тимчасово окупованих територіях України. Регулярно українці на ТОТ, попри тортури, загрози й пропаганду, чинять спротив непроханим росіянам.
Інші акції "Жовтої стрічки" на ТОТ
"Жовта стрічка" регулярно проводить акції спротиву на ТОТ. Наприклад, у жовтні на окупованих територіях активісти спалили портрети Путіна в день його народження.
А у серпні у День Повітряних сил на ТОТ запустили сотні паперових літачків. Так українці привітали українських оборонців зі святом.