Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Желтая лента".
Как украинцы на ВОТ объединились в День соборности?
Украинцы в разных городах ВОТ в безопасный и креативный способ сфотографировали отдельные буквы, чтобы вместе составить фразу "С Днем Соборности". Все прошло без массовых собраний и рисков для участников.
Акция ко Дню соборности Украины / Фото "Желтой ленты"
Акцию удалось реализовать в Бердянске, Донецке, Симферополе, Ялте, Луганске, Бахчисарае, Перевальске, Горловке.
Ее провели в знак единства и несокрушимой связи с Украиной.
Акция ко Дню собороности на ВОТ / Фото "Желтой ленты"
Сегодня акция в очередной раз объединила много смелых и сильных людей, которые являются голосом миллионов украинцев на ВОТ. Украина едина даже в самые темные времена. С праздником, родная Украина!
– отметили в "Желтой ленте".
Справочно. "Желтая лента" - движение гражданского сопротивления на временно оккупированных территориях Украины. Регулярно украинцы на ВОТ, несмотря на пытки, угрозы и пропаганду, оказывают сопротивление незваным россиянам.
Другие акции "Желтой ленты" на ВОТ
"Желтая лента" регулярно проводит акции сопротивления на ВОТ. Например, в октябре на оккупированных территориях активисты сожгли портреты Путина в день его рождения.
А в августе в День Воздушных сил на ВОТ запустили сотни бумажных самолетиков. Так украинцы поздравили украинских защитников с праздником.