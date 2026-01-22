Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Желтая лента".

Смотрите также Почему День Соборности и Свободы отмечают 22 января

Как украинцы на ВОТ объединились в День соборности?

Украинцы в разных городах ВОТ в безопасный и креативный способ сфотографировали отдельные буквы, чтобы вместе составить фразу "С Днем Соборности". Все прошло без массовых собраний и рисков для участников.

Акция ко Дню соборности Украины / Фото "Желтой ленты"

Акцию удалось реализовать в Бердянске, Донецке, Симферополе, Ялте, Луганске, Бахчисарае, Перевальске, Горловке.

Ее провели в знак единства и несокрушимой связи с Украиной.

Акция ко Дню собороности на ВОТ / Фото "Желтой ленты"

Сегодня акция в очередной раз объединила много смелых и сильных людей, которые являются голосом миллионов украинцев на ВОТ. Украина едина даже в самые темные времена. С праздником, родная Украина!

– отметили в "Желтой ленте".

Справочно. "Желтая лента" - движение гражданского сопротивления на временно оккупированных территориях Украины. Регулярно украинцы на ВОТ, несмотря на пытки, угрозы и пропаганду, оказывают сопротивление незваным россиянам.

Другие акции "Желтой ленты" на ВОТ