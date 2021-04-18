Державіаслужба оцінила загрозу цивільній авіації через загострення з боку Росії

Читать новость на русском

США порадили своїм літакам бути обережними під час польотів над частиною України та Росії. У Державіаслужбі України також проаналізували авіаційну загрозу зі сторони Росії.

Джерело:

Державна авіаційна служба України

Державіаслужба України повідомила, що наразі небезпеки для цивільної авіації немає. Повітряний простір України спокійний та контрольований.

Читайте також Після зупинки авіасполучення росіяни застрягли в Туреччині: Ростуризм вирішив на цьому заробити

Аналіз Державіаслужби України

Державна авіаційна служба України в межах діалогу з авіаційною владою США запропонувала взаємодіяти щодо авіаційної безпеки. Зокрема мовиться про:

  • обмін інформацією;
  • координацію дій з реагування на загрози від зони конфлікту на сході держави.

Україна готова інформувати США щодо стану аеронавігаційного обслуговування та безпеки польотів в Україні задля скоординованих дій у майбутньому.

Державіаслужба зазначає, що через окупацію Криму та агресію Росії на Сході України з 2014 року діють обмеження, які допомагають гарантувати безпеку польотів цивільних літаків у повітряному просторі України.

Увесь інший повітряний простір під відповідальністю України наразі є безпечним і доступним для планування і виконання польотів повітряних суден цивільної авіації,
– стверджують в Державіаслужбі.

Там додають, що в Україні діє спеціальна процедура раннього попередження про загрози для цивільної авіації з метою негайної реакції на виявлені та потенційні загрози, що виникають в зоні конфлікту.

Зверніть увагу! 17 квітня стало відомо, що Росія залучила до навчань над акваторією Чорного моря понад 50 літаків – серед них є бомбардувальники, винищувачі та штурмовики. За попередньою інформацією, військові літаки випускають ракети та бомби у морі – беруть участь у військових навчаннях разом із кораблями Каспійської флотилії Росії.

Що цьому передувало

США 18 квітня оприлюднила повідомлення, в якому просить свої авіакомпанії бути обережними. Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США просить бути особливо обережними, пролітаючи:

  • над частинами Московського району;
  • Ростовом-на-Дону;
  • в межах 100 морських миль від Дніпра;
  • Сімферополем;
  • Києвом.

Коротко про загострення ситуації Росією

  • У кінці березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія стягує армію до кордонів з Україною. Згодом стало відомо, що Росія стягує техніку до окупованого Криму.
  • 15 квітня Росія оголосила, що закриває частину акваторії Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн. Причиною у Кремлі назвали військові навчання.
  • 18 квітня стало відомо, що про російські війська біля кордону України разом з Дмитром Кулебою поговорять на Раді ЄС 19 квітня.