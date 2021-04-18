Державіаслужба оцінила загрозу цивільній авіації через загострення з боку Росії
США порадили своїм літакам бути обережними під час польотів над частиною України та Росії. У Державіаслужбі України також проаналізували авіаційну загрозу зі сторони Росії.
Джерело:Державна авіаційна служба України
Державіаслужба України повідомила, що наразі небезпеки для цивільної авіації немає. Повітряний простір України спокійний та контрольований.
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Аналіз Державіаслужби України
Державна авіаційна служба України в межах діалогу з авіаційною владою США запропонувала взаємодіяти щодо авіаційної безпеки. Зокрема мовиться про:
- обмін інформацією;
- координацію дій з реагування на загрози від зони конфлікту на сході держави.
Україна готова інформувати США щодо стану аеронавігаційного обслуговування та безпеки польотів в Україні задля скоординованих дій у майбутньому.
Увесь інший повітряний простір під відповідальністю України наразі є безпечним і доступним для планування і виконання польотів повітряних суден цивільної авіації,
– стверджують в Державіаслужбі.
Там додають, що в Україні діє спеціальна процедура раннього попередження про загрози для цивільної авіації з метою негайної реакції на виявлені та потенційні загрози, що виникають в зоні конфлікту.
Що цьому передувало
США 18 квітня оприлюднила повідомлення, в якому просить свої авіакомпанії бути обережними. Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США просить бути особливо обережними, пролітаючи:
- над частинами Московського району;
- Ростовом-на-Дону;
- в межах 100 морських миль від Дніпра;
- Сімферополем;
- Києвом.
Коротко про загострення ситуації Росією
- У кінці березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія стягує армію до кордонів з Україною. Згодом стало відомо, що Росія стягує техніку до окупованого Криму.
- 15 квітня Росія оголосила, що закриває частину акваторії Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн. Причиною у Кремлі назвали військові навчання.
- 18 квітня стало відомо, що про російські війська біля кордону України разом з Дмитром Кулебою поговорять на Раді ЄС 19 квітня.
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