Нещодавно Росія вирішила припинити авіасполучення з Туреччиною. Через це рішення безліч росіян не можуть потрапити додому. Однак Ростуризм вирішив на цій ситуації заробити.

Туристам, які застрягли у Туреччині пропонують повернутися у Росію за 10 – 12 тисяч рублів (3,7 – 4,4 тисячі гривень). Про це повідомив голова громадської ради при Ростуризмі Дмитро Давиденко.

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Ростуризм пропонує росіянам платне повернення додому

10 тисяч рублів зі собою є в кожного. За такого підходу вдасться швидко вивезти всіх охочих, а за скасований зворотний рейс туристи отримають повернення,

– зазначив Давиденко.

За його словами, вартість рейсів з Туреччини в Росію значно зросла, і невідомо, чи компенсують туристам витрати на нові квитки. Натомість Давиденко пропонує повертати росіян через треті країни, з якими у Росії відкрите авіасполучення – через Білорусь, Казахстан, Азербайджан і ОАЕ.

"Держава в цій ситуації має забезпечити вивізні рейси, досвід таких вже є. Думаю, їх слід організувати на платній для туристів основі. Але ціна повинна бути адекватною і фіксованою", – додав він.

Цю пропозицію планують озвучити на засіданні оперативного штабу при Ростуризмі, яке відбудеться 19 або 20 квітня.

Росія припинила авіасполучення з Туреччиною: що відомо

З 15 квітня по 1 червня Росія призупинила авіасполучення з Туреччиною і Танзанією через нібито зростання кількості хворих на коронавірус у цих країнах.

через нібито зростання кількості хворих на коронавірус у цих країнах. Однак напередодні такого рішення Кремля у Стамбулі з дипломатичним візитом побував Володимир Зеленський . А Реджеп Ердоган вирішив пропустити американські кораблі у Чорне море.

. А Реджеп Ердоган вирішив пропустити американські кораблі у Чорне море. За інформацією Ростуризму, наразі у цих 2 країнах перебувають понад 100 тисяч російських туристів.

Для повернення росіян організовані перельоти між Москвою і Стамбулом, які здійснюються тільки 2 рази в тиждень.

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