Недавно Россия решила прекратить авиасообщение с Турцией. Из-за этого решения множество россиян не могут попасть домой. Однако Ростуризм решил на этой ситуации заработать.

Туристам, которые застряли в Турции предлагают вернуться в Россию за 10 – 12 тысяч рублей (3,7 – 4,4 тысячи гривен). Об этом сообщил председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко.

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Ростуризм предлагает россиянам платное возвращение домой

10 тысяч рублей с собой есть у каждого. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отменённый обратный рейс туристы получат возврат,

– отметил Давиденко.

По его словам, стоимость рейсов из Турции в Россию значительно выросла, и неизвестно, компенсируют ли туристам расходы на новые билеты. Зато Давыденко предлагает возвращать россиян через третьи страны, с которыми у России открыто авиасообщение – через Беларусь, Казахстан, Азербайджан и ОАЭ.

"Государство в этой ситуации должно обеспечить вывозные рейсы, опыт таких уже есть. Но цена должна быть адекватной и фиксированной", – добавил он.

Это предложение планируют озвучить на заседании оперативного штаба при Ростуризме, которое состоится 19 или 20 апреля.

Россия прекратила авиасообщение с Турцией: что известно

С 15 апреля по 1 июня Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за якобы роста количества больных коронавирусом в этих странах.

из-за якобы роста количества больных коронавирусом в этих странах. Однако накануне такого решения Кремля в Стамбуле с дипломатическим визитом побывал Владимир Зеленский . А Реджеп Эрдоган решил пропустить американские корабли в Черное море.

. А Реджеп Эрдоган решил пропустить американские корабли в Черное море. По информации Ростуризма, сейчас в этих 2 странах находятся более 100 тысяч российских туристов .

. Для возвращения россиян организованы перелеты между Москвой и Стамбулом, которые осуществляются только 2 раза в неделю.

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