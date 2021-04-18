США посоветовали своим самолетам быть осторожными во время полетов над частью Украины и России. В Госавиаслужбе Украины также проанализировали авиационную угрозу со стороны России.

Госавиаслужба Украины сообщила, что сейчас опасности для гражданской авиации нет. Воздушное пространство Украины спокойное и контролируемое.

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Анализ Госавиаслужбы Украины

Государственная авиационная служба Украины в рамках диалога с авиационными властями США предложила взаимодействовать по авиационной безопасности. В частности говорится об:

обмене информацией;

координации действий по реагированию на угрозы от зоны конфликта на востоке государства.

Украина готова информировать США о состоянии аэронавигационного обслуживания и безопасности полетов в Украине для скоординированных действий в будущем.

Госавиаслужба отмечает, что из-за оккупации Крыма и агрессии России на востоке Украины с 2014 года действуют ограничения, которые помогают гарантировать безопасность полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве Украины.

Все остальное воздушное пространство под ответственностью Украины сейчас безопасное и доступное для планирования и выполнения полетов воздушных судов гражданской авиации,

– утверждают в Госавиаслужбе.

Там добавляют, что в Украине действует специальная процедура раннего предупреждения об угрозе для гражданской авиации с целью немедленной реакции на выявленные и потенциальные угрозы, возникающие в зоне конфликта.

Обратите внимание! 17 апреля стало известно, что Россия привлекла к учениям над акваторией Черного моря более 50 самолетов – среди них есть бомбардировщики, истребители и штурмовики. По предварительной информации, военные самолеты выпускают ракеты и бомбы в море – участвуют в военных учениях вместе с кораблями Каспийской флотилии России.

Что этому предшествовало

США 18 апреля обнародовали сообщение, в котором просят свои авиакомпании быть осторожными. Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США просит быть особенно осторожными, пролетая:

над частями Московского района;

Ростовом-на-Дону;

в пределах 100 морских миль от Днепра;

Симферополем;

Киевом.

Коротко об обострении ситуации Россией