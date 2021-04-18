Госавиаслужба оценила угрозу гражданской авиации из-за обострения со стороны России
США посоветовали своим самолетам быть осторожными во время полетов над частью Украины и России. В Госавиаслужбе Украины также проанализировали авиационную угрозу со стороны России.
Госавиаслужба Украины сообщила, что сейчас опасности для гражданской авиации нет. Воздушное пространство Украины спокойное и контролируемое.
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Анализ Госавиаслужбы Украины
Государственная авиационная служба Украины в рамках диалога с авиационными властями США предложила взаимодействовать по авиационной безопасности. В частности говорится об:
- обмене информацией;
- координации действий по реагированию на угрозы от зоны конфликта на востоке государства.
Украина готова информировать США о состоянии аэронавигационного обслуживания и безопасности полетов в Украине для скоординированных действий в будущем.
Госавиаслужба отмечает, что из-за оккупации Крыма и агрессии России на востоке Украины с 2014 года действуют ограничения, которые помогают гарантировать безопасность полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве Украины.
Все остальное воздушное пространство под ответственностью Украины сейчас безопасное и доступное для планирования и выполнения полетов воздушных судов гражданской авиации,
– утверждают в Госавиаслужбе.
Там добавляют, что в Украине действует специальная процедура раннего предупреждения об угрозе для гражданской авиации с целью немедленной реакции на выявленные и потенциальные угрозы, возникающие в зоне конфликта.
Что этому предшествовало
США 18 апреля обнародовали сообщение, в котором просят свои авиакомпании быть осторожными. Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США просит быть особенно осторожными, пролетая:
- над частями Московского района;
- Ростовом-на-Дону;
- в пределах 100 морских миль от Днепра;
- Симферополем;
- Киевом.
Коротко об обострении ситуации Россией
- В конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия стягивает армию к границам с Украиной. Впоследствии стало известно, что Россия стягивает технику в оккупированный Крым.
- 15 апреля Россия объявила, что закрывает часть акватории Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран. Причиной в Кремле назвали военные учения.
- 18 апреля стало известно, что о российских войсках возле границы Украины вместе с Дмитрием Кулебой поговорят на Совете ЕС 19 апреля.
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