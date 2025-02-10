Комора теж має бути стильною: 5 помилок в її дизайні
- Основні помилки, які погіршують вигляд комори: надто багато відкритого безладу, непоєднувані двері, погане освітлення, надмірне використання пластику та голі стіни.
- Дизайнери рекомендують міксувати відкриті полиці з закритими шафами, вибирати двері у стилі кухні, встановлювати сенсорне освітлення, замінити пластикові контейнери на скляні чи дерев'яні та додати декор на стіни.
Комори дуже часто перетворюються на захаращений та неохайний простір через надто велику кількість речей у них. Однак якщо весь дім має ідеально продуманий та стильний інтер'єр, то варто подбати і про стильну комору, яка викликатиме естетичне задоволення, коли ви її відкриватимете.
Дизайнери назвали типові помилки, які погіршують зовнішній вигляд комори. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.
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Помилки, які дешевлять комору
Занадто багато відкритого безладу
Відкриті полиці вимагають дотримання порядку. Якщо вся комора складається з відкритих полиць, на яких накопичився безлад, то вона точно ніколи не матиме стильного вигляду. Краще міксувати відкриті полиці з закритими шафами. Так буде легке підтримувати чистоту й, крім того, це рішення зменшить візуальний шум.
Двері, які не поєднуються з загальним інтер'єром
Дизайнер Девід Періс радить обирати для комори двері, які поєднуватимуться з інтер'єром кухні. Наприклад, двері з того ж матеріалу, що й кухонні шафи.
У такому випадку комора вписується в дизайн, а не виділяється. Вибір панелей, які пасують до навколишніх шаф, додасть вашій кухні піднесеного та цілісного відчуття,
– сказав Періс.
Погане освітлення
Якісне освітлення – важливе для всього дому, тому не варто забувати й про комору. Комори зазвичай є темними, тому ігнорування схеми освітлення може призвести до того, що простір буде виглядати дешево і просто не продумано. Встановлення надійної системи освітлення має ключове значення для того, щоб комора була доступною та привабливою.
Найкраще – це додати сенсорне світло теплих тонів, яке спалахує, коли ви відкриваєте двері. Якщо ваш бюджет дозволяє, то світлодіодні ліхтарі на полицях можуть освітлити простір і додати приємного світіння предметам у коморі,
– додав дизайнер.
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Надмірне використання пластику
Пластикові тари слід замінити на міцніші та більш естетичні матеріали – наприклад, скло чи дерево. Велика кількість пластикових контейнерів різних кольорів псує інтер'єр і візуально дешевить його.
Організація предметів у коморі / Фото Pinterest
Голі стіни
Пусті стіни у коморі роблять її відділеною від решти інтер'єру дому. Саме тому дизайнери радять додати хоча б мінімальний декор – пофарбувати стіни, поклеїти шпалери чи обкласти дерев'яними панелями. Дуже важливо ставитися до комори як до продовження кухні, а не окремого підсобного приміщення. Лише так ви зможете створити по-справжньому цілісний інтер'єр.