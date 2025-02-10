Дизайнери назвали типові помилки, які погіршують зовнішній вигляд комори. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Помилки, які дешевлять комору

Занадто багато відкритого безладу

Відкриті полиці вимагають дотримання порядку. Якщо вся комора складається з відкритих полиць, на яких накопичився безлад, то вона точно ніколи не матиме стильного вигляду. Краще міксувати відкриті полиці з закритими шафами. Так буде легке підтримувати чистоту й, крім того, це рішення зменшить візуальний шум.

Двері, які не поєднуються з загальним інтер'єром

Дизайнер Девід Періс радить обирати для комори двері, які поєднуватимуться з інтер'єром кухні. Наприклад, двері з того ж матеріалу, що й кухонні шафи.

У такому випадку комора вписується в дизайн, а не виділяється. Вибір панелей, які пасують до навколишніх шаф, додасть вашій кухні піднесеного та цілісного відчуття,

– сказав Періс.



Дизайн комори / Фото Future

Погане освітлення

Якісне освітлення – важливе для всього дому, тому не варто забувати й про комору. Комори зазвичай є темними, тому ігнорування схеми освітлення може призвести до того, що простір буде виглядати дешево і просто не продумано. Встановлення надійної системи освітлення має ключове значення для того, щоб комора була доступною та привабливою.

Найкраще – це додати сенсорне світло теплих тонів, яке спалахує, коли ви відкриваєте двері. Якщо ваш бюджет дозволяє, то світлодіодні ліхтарі на полицях можуть освітлити простір і додати приємного світіння предметам у коморі,

– додав дизайнер.

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Надмірне використання пластику

Пластикові тари слід замінити на міцніші та більш естетичні матеріали – наприклад, скло чи дерево. Велика кількість пластикових контейнерів різних кольорів псує інтер'єр і візуально дешевить його.



Організація предметів у коморі / Фото Pinterest

Голі стіни

Пусті стіни у коморі роблять її відділеною від решти інтер'єру дому. Саме тому дизайнери радять додати хоча б мінімальний декор – пофарбувати стіни, поклеїти шпалери чи обкласти дерев'яними панелями. Дуже важливо ставитися до комори як до продовження кухні, а не окремого підсобного приміщення. Лише так ви зможете створити по-справжньому цілісний інтер'єр.