Дизайнеры назвали типичные ошибки, которые ухудшают внешний вид кладовой. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Ошибки, которые удешевляют кладовку

Слишком много открытого беспорядка

Открытые полки требуют соблюдения порядка. Если вся кладовая состоит из открытых полок, на которых накопился беспорядок, то она точно никогда не будет иметь стильный вид. Лучше миксовать открытые полки с закрытыми шкафами. Так будет легкое поддерживать чистоту и, кроме того, это решение уменьшит визуальный шум.

Двери, которые не сочетаются с общим интерьером

Дизайнер Дэвид Пэрис советует выбирать для кладовой двери, которые будут сочетаться с интерьером кухни. Например, двери из того же материала, что и кухонные шкафы.

В таком случае кладовая вписывается в дизайн, а не выделяется. Выбор панелей, которые подходят к окружающим шкафов, придаст вашей кухне возвышенного и целостного ощущения,

– сказал Пэрис.



Дизайн кладовой / Фото Future

Плохое освещение

Качественное освещение – важно для всего дома, поэтому не стоит забывать и о кладовой. Кладовые обычно являются темными, поэтому игнорирование схемы освещения может привести к тому, что пространство будет выглядеть дешево и просто не продуманно. Установка надежной системы освещения имеет ключевое значение для того, чтобы кладовая была доступной и привлекательной.

Лучший вариант – это добавить сенсорный свет теплых тонов, который вспыхивает, когда вы открываете дверь. Если ваш бюджет позволяет, то светодиодные фонари на полках могут осветить пространство и добавить приятного свечения предметам в кладовой,

– добавил дизайнер.

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Чрезмерное использование пластика

Пластиковые тары следует заменить на более прочные и более эстетичные материалы – например, стекло или дерево. Большое количество пластиковых контейнеров разных цветов портит интерьер и визуально удешевляет его.



Организация предметов в кладовой / Фото Pinterest

Голые стены

Пустые стены в кладовой делают ее отделенной от остального интерьера дома. Именно поэтому дизайнеры советуют добавить хотя бы минимальный декор – покрасить стены, поклеить обои или обложить деревянными панелями. Очень важно относиться к кладовой как к продолжению кухни, а не отдельного подсобного помещения. Только так вы сможете создать по-настоящему целостный интерьер.