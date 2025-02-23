Цікаве планування кухні від Селени Гомес: дизайнери оцінили підхід акторки

Вишукане поєднання дизайну і функціональності можна побачити на кухні відомої акторки Селени Гомес. Зірка має аж два кухонні острови, і експерти кажуть, що це дуже цікавий підхід.

Біла кухня Гомес уже неодноразово привертала увагу дизайнерів. Зокрема, декоруванням антикварними речами. Втім, найбільший захват фахівців вкликали саме два кухонні острови, один з яких покритий білим мармуром, а другий – сірим, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Як Селена Гомес спланувала кухонний простір

Перший білий острів здається трохи більшим за другий. Він пропонує достатньо місця для приготування їжі, сервірування та споживання. Тут також є золотий змішувач, що полегшує миття посуду після обіду. Біля сірого острова розміщена низка техніки, мисок і рослин для декору.

Який вигляд має кухня Селени Гомес: дивіться фото

Привабливість двох кухонних островів зрозуміла. Ця тенденція підкреслює їх практичність та універсальність.

Правило "робочого трикутника" більше не є необхідністю в дизайні кухні. Адже острови можуть ефективно поєднувати зони для приготування їжі, миття посуду та обіду.

Щоб острови відповідали основним тенденціям року, дизайнери рядять інвестувати в "товсті" поверхні, які набирають популярності. Навмисно товсті поверхні ідеально підходять для створення виразного враження на центральному острові чи кухонній стільниці. Якщо звичайна товщина для стільниці становить 12 міліметрів, то далі зустрічатиметься більше випадків використання товщини у 20 міліметрів.