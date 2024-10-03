На власному прикладі акторка показала, як можна цілком функціональне приміщення, яким є кухня, перетворити на індивідуальний простір. Зірка продемонструвала, що кухонні аксесуари не обов'язково повинні бути суто практичними.

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У чому особливість кухні Селени Гомес

Гомес вдало створила ностальгійний кухонний вигляд з вінтажними фарфоровими тарілками і рослиною, підвишаною на стіні біля раковини та вікна

Гомес оформлює приміщення за допомогою антикварних речей. Дизайнери вважають, це один із найпрекрасніших способів зробити декор на кухні більш унікальним.

Декорування кухонь антикваріатом – це одна із найбільших тенденцій цього року, яка водночас має здатність виходити за межі модних віянь.

Кожен антикварний предмет – чи то фарфоровий посуд, як той, що ми бачимо на кухні акторки, чи щось інше, є прикладом речі, яка вже витримала випробування часом. Багато антикварних предметів мають понад столітню історію, що доводить, що вони й далі будуть справляти враження.

Останнім часом "іпсторичний дизайн інтер’єру" ( поєднання старих і нових стилів) збільшився в пошуку. Інтерес до змішування сучасних і антикварних меблів зріс на 530 відсотків. Не лише Гомес, але й Софія Вергара та Енн Гетевей використовують поєднання такої еклектичної естетики дизайну у власних оселях.

Оформлення кухні за прикладом Селени Гомес / Фото de Vol

Купівля антикваріату не обов’язково має бути дорогою. Ви можете знайти приховані скарби в місцевому магазині секонд-хенді за незначну ціну. Вінтажні предмети та речі з секонд-хенду залишатимуться надалі в центрі дизайну інтер'єрів, кажуть експерти.