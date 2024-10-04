Передусім, аби обрати ідеальне місце для холодильника, вам потрібно врахувати планування вашої кухні. Є шість основних типів планування кухні, однак і тоді воно може бути унікальним. Адже на можливості для розміщення холодильника впливає також розмір приміщення. Експерти радять дотримуватися 5 правил при виборі місця для побутової техніки.

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Де поставити холодильник на кухні

Використовуйте правило "кухонного трикутника". Це правило передбачає, що три найважливіші прилади, які впливають на планування кухні – холодильник, духовка та мийка – повинні бути розташовані у такий спосіб, щоб утворювати трикутник. Це підвищує ефективність і зручність використання приміщення. Дизайнер Едріан Бергман наголошує, що мета кухонного трикутника – дозволити вам безперешкодно та легко переміщатися між робочими зонами кухні.

Фото Humphrey Munson

Розмістіть холодильник поруч із "харчовою зоною". Найкраще організувати кухню у такий спосіб, щоб вся їжа зберігалася в одному місці. З огляду на це, розташування холодильника поруч із коморою або шафами, де зберігаються сухі продукти, такі як макарони, рис, консерви і навіть печиво, може допомогти під час розкладання покупок та підготовки інгредієнтів для приготування їжі. Замість того, щоб розміщувати холодильник на протилежному боці кухні від сухих продуктів, їхнє сусіднє розташування допоможе уникнути зайвих переміщень по кухні, що полегшить організацію зберігання продуктів у холодильнику та коморі.

Фото Martin Moore

Поставте холодильник поряд зі стійкою для приготування їжі. Розміщення холодильника поруч зі стільницею може полегшити процес приготування їжі та забезпечити практичне місце для продуктів після покупки, щоб їх було легко розкласти та прибрати.

Фото Future

Уникайте зон з інтенсивним рухом. Кухня часто є багатоцільовим приміщенням, яке використовується для приготування їжі, приймання їжі, розваг і відпочинку. Ваш холодильник має бути легкодоступним, тому потрібно намагатися уникати розміщення його в місцях з інтенсивним рухом людей, через які люди часто проходять або збираються. Вам потрібно залишити достатньо місця, щоб двері могли повністю відчинятися.

Фото Harvey Jones

Подумайте про те, аби мати два холодильники. Якщо у вас великий будинок, доцільною буде наявність двох холодильників. Один ви поставите по периметру кухні. Він буде інгредієнтами, які вам потрібні для приготування їжі. Другий – на кухонному острові, у коморі чи підсобному приміщенні. У ньому ви зберігатимете лише напої, закуски та готові харчі.

Фото Alexander James

Чи можна холодильник розміщувати поряд із духовкою

Зазвичай рекомендують розміщувати холодильник подалі від духовки та від прямого сонячного світла, щоб переконатися, що ваш холодильник не витрачає енергію та не працює без потреби та для того, аби підтримувати його максимально холодним.

Водночас сьогодні багато сучасних дизайнів холодильників мають ефективні інтегровані системи охолодження та міцнішу ізоляцію, відповідно це зменшує вплив джерел тепла, розташованих поряд із ним.

Експерти, одначе, радять, аби між холодильником і духовкою був деякий простір.

Чи обов'язково ставити холодильник на кухні

Кожен може самостійно вирішити, де саме розмістити холодильник вдома. У багатьох домовласників є окремі холодильники та морозильні камери в підсобних приміщеннях, підвалах і гаражах.

Якщо у вас велика родина, і ви не хочете, аби на вашій кухні стояв великий холодильник, звільніть місце для меншої конструкції на кухні та розташуйте великий холодильник в окремій кімнаті, наприклад, підсобній.

Якщо ви багато готуєте вдома та випікаєте, розташуйте холодильник біля вашої центральної станції приготування, чи то острову, чи то стільниці, по периметру, що зробить приготування легшим і приємнішим.