Буває, що навіть найдрібніші деталі сильно впливають на загальну атмосферу вашої кухні, створюючи відчуття, що вона пережиток минулого. Є кілька елементів, які вказують, що дизайн кухні вже застарілий, пише Real Simple.

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Сірий колір

Сірий колір був досить популярним протягом тривалого часу, але цей час прийшов і минув, пояснює Кетлін Раян, менеджер з дизайну Country Kitchens. За її словами, повністю сіра палітра (особливо з білою плиткою) вказує на застарілий вигляд вашої кухні.

Однак, як вона зазначила, якщо у вас сіра кухня, це не означає, що вам обов'язково потрібно бігти та робити новий ремонт. "Деякі способи боротьби з цим полягають у тому, щоб пофарбувати ваші стіни у яскраві кольори, такі як жовтий, помаранчевий, блакитний або фіолетовий, щоб миттєво освіжити простір… яскравих відтінків задні панелі або підлогове покриття також можуть допомогти розбити монотонність і нудність надто сірого", – пропонує вона.

Не вбудована мікрохвильова піч

Мікрохвильова піч, що стоїть як окремий об'єкт на кухні, виглядає непропорційно та надає приміщенню старішого вигляду. Дизайнер інтер'єру Маргарет Кемметр каже, що насправді легко переставити мікрохвильову піч.

"Замість цього додайте вбудовану шухляду для мікрохвильової печі або приховане місце, щоб створити більш витончений, більш інтегрований вигляд", – рекомендує вона.

Одне з простих рішень – встановити розетку в шафку і сховати там маленьку мікрохвильову піч.



Вбудована мікрохвильова піч / Фото Unsplash / Courtney Smith

Витяжка з нержавіючої сталі

Старі моделі з нержавіючої сталі просто не мають вже такого стилю або виглядають не дуже актуально. "Щоб зробити кухню оновленою, створіть кухонну витяжку з таких матеріалів, як латунь, гіпс або камінь", – каже дизайнер інтер'єру Меггі Віншалл. Вона зазначає, що це зробить вашу кухню не лише продуманою, але й цілісною та цікавою.

Кухонний острівець на підвищеному рівні

Сучасні кухонні острови зазвичай однорівневі. Занадто високі острови розбивають простір і створюють менш ефектний вигляд. Варто подумати про те, щоб вирівняти острів до єдиної плоскої поверхні, щоб зробити вашу кухню більш відкритою та функціональною.



Кухонний острівець на рівні з іншими поверхнями в кімнаті / Фото Unsplash / Francesca Tosolini

Вбудовані ромбоподібні решітки для вина

Іноді важко знайти місце для зберігання вина, але ці вбудовані стелажі для вина вже не є стильним рішенням. Експерти вважають, що такі ромбоподібні решітки для вина, які колись були символом розкоші, тепер створюють відчуття, що кухня застрягла в минулому. Вони рекомендують замість цього подумати про встановлення винного холодильника у вашій базовій шафі на кухні для елегантного і сучасного штриху в приміщенні.