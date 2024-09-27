Є 10 цікавих ідей для кухні, які допоможуть надати їй французької атмосфери. В The everygirl розповіли, які елементи є частиною такого інтер'єру.

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Дотримуйтеся нейтральності

Французький дизайн є доволі стриманим, а на кухні це часто означає вибір нейтральних тонів замість дуже яскравих. Зрештою, тренди на кольори приходять і йдуть, проте класичні нейтральні кольори, як-от білий і сірий, завжди залишатимуться в силі. Замість того, щоб покладатися лише на колір, щоб надати своїй кухні індивідуальності, додайте візуального інтересу за допомогою металевої обробки, плетених текстур і контрастних матеріалів, таких як дерево та мармур.



Нейтральні кольори кухні / Фото @beccainteriors

Не забувайте про аксесуари

Кухня – це в першу чергу функціональне приміщення, але це не означає, що воно не може бути гарно декороване. Не бійтеся доповнювати місце для приготування їжі аксесуарами, як і будь-яку іншу кімнату. Такі предмети, як лампи, витвори мистецтва, вази, свічники, квіти чи зелень можуть мати своє місце на кухні у французькому стилі.



Аксесуари на кухні / Фото @seekinglavenderlane

Впишіть в інтер'єр деревні тони

Особливо, якщо ви збираєтеся створити французьку сільську кухню, деревні відтінки є обов'язковими. Внесіть трохи тепла, виставивши дерев'яні обробні дошки, зберігаючи фрукти в різьбленій дерев'яній мисці або наповнивши каструлю дерев'яним посудом.



Деревні тони в кухні / Фото @emilykennedyphoto

Вписуйте антикварні елементи

Французькі інтер'єри часто виглядають "зібраними в часі". Так, можна придбати вінтажні знахідки та виставити їх на своїй кухні на відкритих полицях. Антикварний скляний посуд, декоративні тарілки, вироби з кераміки та старовинні кухонні інструменти — чудові способи додати вашій кухні характеру.



Антикваріат в кухні / Фото @reserve_home

Встановіть підвісну стійку для горщиків

Полиця для горщиків – це чудовий спосіб додати вашій кухні відчуття французької сільської місцевості. Також така полиця може забезпечити вкрай необхідне збільшення місця для зберігання. Використовуйте гачки, щоб повісити посуд, кухонні рушники або такі інструменти, як мірні чашки та інше.



Стійка для горщиків як елемент декору / Фото @ispydiy

Встановіть відкриті стелажі

Особливо в паризьких квартирах, де квадратні метри є дуже цінними, французи не цураються використовувати кожен вільний простір. Якщо у вас є порожня кухонна стіна, яку можна використати для більш цілеспрямованого призначення, підвісьте кілька полиць для того, щоб мати додаткову площу для зберігання. Поставте на них посуд, щоб звільнити місце у своїх шафах, або просто скористайтеся додатковим простором для того, щоб продемонструвати додаткові аксесуари.



Відкриті стелажі / @stefanisteinla

Додайте картини

Найкращий дизайн завжди містить щось трохи неочікуване, а на кухні у французькому стилі твори мистецтва є чудовим способом створити саме такий елемент несподіванки. Знайдіть картину з натюрмортом, або класичний портрет, який вам подобається, а тоді помістіть його в античну рамку, щоб підкреслити французький стиль.



Картини в кухні / Фото @hummusbirrd

Використовуйте латунну фурнітуру

Французькі кухні – це точно не про холод в інтер'єрі. Замість холодного покриття, як-от нержавіюча сталь або матовий чорний, ви часто знайдете тепле покриття, як-от латунь і золото.



Латунна фурнітура / Brady Tolbert for EHD | Photo by Tessa Neustadt

Зробіть кухню функціональною

Французькі кухні призначені для зручного використання, тому вони завжди функціональні, перш за все. Оформляючи власний простір, спирайтеся на елементи, які служать меті не лише естетично, а й практично. Поставте вазу з фруктами на стіл, зберігайте свої кулінарні книги на відкритій полиці, притуліть обробні дошки до задньої панелі або виставте баночки зі спеціями замість того, щоб ховати їх у шафу. Ці елементи додадуть вашій кухні відчуття життя, а також зроблять повсякденне приготування їжі легшим.



Функціональна кухня / Фото @vivietmargot

Виставити мідний посуд

Якщо є якийсь кухонний предмет, який відразу видає французьку атмосферу, то це мідний посуд. Можна зібрати кілька вінтажних предметів, щоб виставити їх на полицях, на стінних гачках, або ж на шафах.



Мідний посуд в кухні / Фото @mindylavenhome