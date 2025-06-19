Хотя стиль кухни Евы вызывает споры, многие дизайнеры соглашаются, что сочетание различных материалов, особенно металлов, – одно из самых стильных решений, которые можно воплотить на кухне, передает 24 Канал со ссылкой на The House and gardens.

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В чем особенность кухни Евы

На кухне Евы Лонгории объединены три прекрасные текстуры, каждая из которых пройдет испытание временем.

Кухня Евы: смотрите видео

Хотя некоторые дизайнеры избегают смешивания металлов, я наоборот поощряю использовать различные покрытия, чтобы создать более динамичное и визуально интересное пространство. Продуманное сочетание – например, шкафы из олова с патиной рядом с фасадами из меди – добавляет глубины и контраста, отходя от слишком согласованного вида "все в одном стиле". Вместо этого это создает более эклектичный и персонализированный дизайн, что действительно отражает индивидуальность,

– говорит дизайнер Чарли Смолбоун.

Правильно подобранное покрытие для каждой зоны – ключевое. Так называемые "живые металлы", которые со временем естественно покрываются патиной, прекрасно подходят для фасадов шкафов или внешних частей кухонного острова – они красиво стареют, не теряя своего вида. Но в зонах интенсивного использования, таких как столешницы или мойки, лучше выбирать металл с герметичным покрытием, чтобы избежать нежелательного потемнения и обеспечить долговечность.