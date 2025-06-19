Хоча стиль кухні Єви викликає суперечки, багато дизайнерів погоджуються, що поєднання різних матеріалів, особливо металів, – одне з найстильніших рішень, які можна втілити на кухні, передає 24 Канал із посиланням на The House and gardens.

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У чому особливість кухні Єви

На кухні Єви Лонгорії поєднано три прекрасні текстури, кожна з яких пройде випробування часом.

Кухня Єви: дивіться відео

Хоча деякі дизайнери уникають змішування металів, я навпаки заохочую використовувати різні покриття, щоб створити більш динамічний і візуально цікавий простір. Продумане поєднання – наприклад, шафи з олова з патиною поряд із фасадами з міді – додає глибини й контрасту, відходячи від занадто узгодженого вигляду "все в одному стилі". Натомість це створює більш еклектичний і персоналізований дизайн, що дійсно відображає індивідуальність,

– каже дизайнер Чарлі Смолбоун.

Правильно підібране покриття для кожної зони – ключове. Так звані "живі метали", які з часом природно покриваються патиною, чудово підходять для фасадів шаф чи зовнішніх частин кухонного острова – вони красиво старіють, не втрачаючи свого вигляду. Але в зонах інтенсивного використання, таких як стільниці чи мийки, краще обирати метал із герметичним покриттям, щоб уникнути небажаного потемніння та забезпечити довговічність.