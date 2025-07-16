Этот стиль штор появился в детских комнатах для девочек, детских яслях или в сельских домиках в стиле шебби-шик – бантики сверху добавляют милого вида этим пространствам, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Шторы с бантиками снова в моде?

Но летом 2025 года этот стиль может приспособиться к любому интерьеру, смягчая даже самые строгие дизайны.

Эти шторы идеальны для кухонных окон, но на самом деле подходят везде, где нужно немного шарма или рассеять солнечный свет.

Этим летом ваши окна будут "одеты". Этот стиль штор простой и доступный. Ожидается, что он будет модным не один сезон. Поэтому если у вас уже есть стильные шторы – время правильно их повесить.

Баллонная штора с подвязками – это декоративная занавеска, которая подтягивается вверх с помощью лент, образуя пышные "баллоны" или "пузыри". В современном варианте их подвязывают вручную – образуется эффект небрежного, романтической драпировки (часто в стиле "бабушкина эстетика").

Баллонная штора – тренд 2025 года / Фото Guild Anderson / Simon Burt

Как сделать баллонную штору с подвязками из обычной

Подготовь ткань

Возьми обычную легкую или среднего веса шторную ткань. Для баллонного эффекта желательно, чтобы ткань была примерно в 1,5 – 2 раза шире окна (чтобы были пышные складки).

Обработайте края

Если это готовая штора – просто подшей низ и бока, чтобы края были аккуратные. Сверху сделай кулиску или оставь верхнюю часть, чтобы повесить на карниз.

Пришей подвязки (ленты, шнурки)

Возьми тонкие ленты или шнурки (4 – 6 единицы в зависимости от ширины шторы).

Пришей их вертикально на лицевой стороне шторы или на изнанке – снизу до верха, но концы лент должны свисать снизу, чтобы их можно было завязать.

Размести ленты равномерно: по бокам и посередине, чтобы штора равномерно собиралась.

Повесь штору

Натяни ее на карниз или штангу.

Подвязывай штору

Собери ткань в баллоны, подтягивая ленты вверх и завязывая их бантиками или узлами.

Регулируй высоту подвязывания – чем выше подвяжешь, тем больше складок и пышности.

Для более красивого эффекта добавь легкую подкладку или выбери ткань, которая держит форму. Подвязки можно делать контрастными или из той же ткани. Чтобы баллоны выглядели более равномерно – сначала подвяжи среднюю ленту, потом боковые.