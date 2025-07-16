Цей стиль штор з'явився у дитячих кімнатах для дівчаток, дитячих яслах або в сільських будиночках у стилі шеббі-шик – бантики зверху додають милого вигляду цим просторам, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.
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Штори з бантиками знову у моді?
Але влітку 2025 року цей стиль може пристосуватися до будь-якого інтер'єру, пом'якшуючи навіть найсуворіші дизайни.
Ці штори ідеальні для кухонних вікон, але насправді пасують будь-де, де потрібно трохи шарму або розсіяти сонячне світло.
Цього літа ваші вікна будуть "одягнені". Цей стиль штор простий і доступний. Очікується, що він буде модним не один сезон. Тож якщо у вас вже є стильні штори – час правильно їх повісити.
Балонна штора з підв'язками – це декоративна фіранка, яка підтягується вгору за допомогою стрічок, утворюючи пишні "балони" чи "бульбашки". У сучасному варіанті їх підв'язують вручну – утворюється ефект недбалого, романтичного драпірування (часто у стилі "бабусина естетика").
Балонна штора – тренд 2025 року / Фото Guild Anderson / Simon Burt
Як зробити балонну штору з підв'язками зі звичайної
Підготуй тканину
Візьми звичайну легку або середньої ваги шторну тканину. Для балонного ефекту бажано, щоб тканина була приблизно в 1,5 – 2 рази ширша за вікно (щоб були пишні складки).
Оброби краї
Якщо це готова штора – просто підший низ і боки, щоб краї були акуратні. Зверху зроби куліску або залиш верхню частину, щоб повісити на карниз.
Приший підв'язки (стрічки, шнурки)
- Візьми тонкі стрічки або шнурки (4 – 6 одиниці залежно від ширини штори).
- Приший їх вертикально на лицьовій стороні штори або на вивороті – знизу до верху, але кінці стрічок повинні звисати знизу, щоб їх можна було зав'язати.
- Розмісти стрічки рівномірно: по боках і посередині, щоб штора рівномірно збиралась.
Повісь штору
Натягни її на карниз або штангу.
Підв'язуй штору
Збери тканину в балони, підтягуючи стрічки вгору та зав'язуючи їх бантиками чи вузлами.
Регулюй висоту підв'язування – чим вище підв'яжеш, тим більше складок і пишності.
Для більш гарного ефекту додай легку підкладку або вибери тканину, яка тримає форму. Підв'язки можна робити контрастними або з тієї ж тканини. Щоб балони виглядали більш рівномірно – спочатку підв'яжи середню стрічку, потім бокові.