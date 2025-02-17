Однако дизайн всегда цикличен, и образы, которые "сияли" накануне нового тысячелетия, снова входят в моду. Есть тренды дизайна кухни, которые были популярными в 90-х и снова вернулись в моду, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Смотрите также Против правил, но изысканно: почему дизайнеры в восторге от гостиной Майли Сайрус

Встроенная техника, например микроволновая печь, начала производить сенсацию в 90-х годах, а в 2025 году этот внешний вид стал еще более изящным.

Современные кухни развили эту концепцию дальше с интегрированной техникой, где холодильники и посудомоечные машины безупречно сочетаются со шкафами,

– говорит Трейси Моррис, основатель Tracy Morris Design.



Встроенная техника на современной кухне / Фото Unsplash (Naomi Hébert)

Кухонные острова. Для многих трудно представить кухню без островка.

Специалисты отмечают, что 90-е годы популяризировали идею кухонного острова как функционального центрального элемента. Сегодняшние островки больше и универсальнее и часто имеют встроенные места для хранения.

Кухни открытого типа впервые стали массовыми в 90-х годах, позволяя местам для приготовления пищи легко соединяться с обеденными помещениями. На сегодня такая планировка достаточно популярна.

Эта тенденция остается сильной, поскольку современный дизайн сосредотачивается на плавных переходах и многофункциональных пространствах, которые соответствуют современному стилю жизни.



Кухни открытой планировки / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Вы хотите сделать свою кухню более теплой? Подумайте об использовании деревянных шкафов – вневременного элемента, который использовали почти везде в кухонном дизайне 30 лет назад.

Насыщенные морилки для дерева в шкафах были широко распространены в 90-х годах и возрождаются, говорит Нурид Саид, основатель NU Interiors, назвав их внешний вид "роскошным и текстурным". Специалист отметила, что ей нравится то, как "люди снова охватывают натуральную отделку".