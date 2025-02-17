Проте дизайн завжди циклічний, і образи, які "сяяли" напередодні нового тисячоліття, знову входять в моду. Є тренди дизайну кухні, які були популярними в 90-х і знову повернулися в моду, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Вбудована техніка, як-от мікрохвильова піч, почала справляти сенсацію в 90-х роках, а у 2025 році цей зовнішній вигляд став ще більш витонченим.

Сучасні кухні розвинули цю концепцію далі з інтегрованою технікою, де холодильники та посудомийні машини бездоганно поєднуються з шафами,

– каже Трейсі Морріс, засновник Tracy Morris Design.



Вбудована техніка на сучасній кухні / Фото Unsplash (Naomi Hébert)

Кухонні острови. Для багатьох важко уявити кухню без острівця.

Фахівці зазначають, що 90-ті роки популяризували ідею кухонного острова як функціонального центрального елемента. Сьогоднішні острівці більші та універсальніші та часто мають вбудовані місця для зберігання.

Кухні відкритого типу вперше стали масовими у 90-х роках, дозволяючи місцям для приготування їжі легко з’єднуватися з обідніми приміщеннями. На сьогодні таке планування досить популярне.

Ця тенденція залишається сильною, оскільки сучасний дизайн зосереджується на плавних переходах і багатофункціональних просторах, які відповідають сучасному стилю життя.



Кухні відкритого планування / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Ви прагнете зробити свою кухню більш теплою? Подумайте про використання дерев'яних шаф – позачасового елементу, який використовували майже скрізь у кухонному дизайні 30 років тому.

Насичені морилки для дерева в шафах були широко поширені в 90-х роках і відроджуються, каже Нурід Саїд, засновник NU Interiors, назвавши їхній зовнішній вигляд "розкішним і текстурним". Фахівець зазначила, що їй до вподоби те, як "люди знову охоплюють натуральне оздоблення".