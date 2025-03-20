Дизайнеры назвали 7 лучших весенних тенденций декорирования и как их можно применить дома, передает 24 Канал со ссылкой на Better gardens and homes.

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Самые популярные весенние тренды домашнего декора

Смелое использование цвета

Попрощайтесь с типичной весенней палитрой из пастельных оттенков и обратитесь к более ярким решениям. После длительного господства нейтральных цветов весна 2025 года возвращает нас к глубоким, насыщенным оттенкам. Темно-бордовый набирает популярность как в моде, так и в интерьерах, рядом с яркими оттенками синего и зеленого, теплым терракотовым, розовыми оттенками и неожиданными цветовыми сочетаниями.

Интересной может быть комбинация лавандового с абрикосовым, глубокого кобальта с медными акцентами и использование мохового зеленого как нейтрального оттенка в различных пространствах.

Добавьте смелые акценты с помощью стены-акцента, мягкой мебели или аксессуаров - подушек, пледов, произведений искусства.

Везде полоски

Полоски снова в моде, доказывая свою универсальность и стиль. От ярких обоев до декоративных подушек и постельного белья в скандинавском стиле – полоски сейчас повсюду. Чтобы интегрировать этот тренд более сдержанно, добавьте полоски через текстиль или мягкую мебель.

Самый популярный принт этой весны – полоски / Фото Dana Gallagher

Гармоничные синие и зеленые оттенки

Бодрые и освежающие, синий и зеленый цвета становятся ключевыми этой весной. Эти оттенки уже некоторое время набирают популярность, но сейчас они выходят на передний план. Владельцы домов полюбили эти цвета во всех их вариациях. Они придают пространству спокойной, природной эстетики, заменяя традиционные нейтральные оттенки.

Игра с узорами

Яркие цветочные и ботанические принты возвращают связь с природой. Минимализм отходит на второй план, уступая место многослойному, максималистскому подходу.

Чтобы сочетание узоров выглядело гармонично, начните с доминирующего принта и добавляйте комплементарные рисунки в одной цветовой палитре.

Обновление мебели

Весенняя уборка в этом году приобретает экологический оттенок благодаря тренду на реставрацию мебели. Вместо того, чтобы выбрасывать мебель, потерявшую привлекательность, дайте ей новую жизнь с помощью ярких тканей или стильных декоративных элементов.

Обновление фурнитуры

Небольшие изменения могут иметь большой эффект, и замена фурнитуры - один из самых простых способов освежить интерьер.

Запросы на установку дверных ручек выросли на 51%, что свидетельствует о растущем интересе к персонализированным деталям в дизайне.

Выбирайте продуманную фурнитуру / Фото Stacey Brandford

Стильные аксессуары

Если вы хотите быстрых и легких изменений – сделайте ставку на аксессуары. Замените тяжелые зимние ткани на легкие, дышащие материалы, такие как лен и хлопок. Добавьте свежие растения, ветки или даже миску с цитрусовыми, чтобы мгновенно оживить пространство. Замена нескольких деталей - например, вазы или декоративного искусства - может существенно повлиять на атмосферу в доме.