Дизайнери назвали 7 найкращих весняних тенденцій декорування та як їх можна застосувати вдома, передає 24 Канал із посиланням на Better gardens and homes.

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Найпопулярніші весняні тренди домашнього декору

Сміливе використання кольору

Попрощайтесь з типовою весняняною палітрою з пастельних відтінків і зверніться до більш яскравих рішень. Після тривалого панування нейтральних кольорів весна 2025 року повертає нас до глибоких, насичених відтінків. Темно-бордовий набирає популярності як у моді, так і в інтер'рах, поруч із яскравими відтінками синього та зеленого, теплим теракотовим, рожевими відтінками та несподіваними кольоровими поєднаннями.

Цікавою може бути комбінація лавандового з абрикосовим, глибокого кобальту з мідними акцентами та використання мохового зеленого як нейтрального відтінку в різних просторах.

Додайте сміливі акценти за допомогою стіни-акценту, м'яких меблів або аксесуарів — подушок, пледів, творів мистецтва.

Скрізь смужки

Смужки знову в моді, доводячи свою універсальність і стиль. Від яскравих шпалер до декоративних подушок і постільної білизни в скандинавському стилі – смужки зараз всюди. Щоб інтегрувати цей тренд більш стримано, додайте смужки через текстиль або м'які меблі.

Найпопулярніший принт цієї весни – смужки / Фото Dana Gallagher

Гармонійні сині та зелені відтінки

Бадьорі та освіжаючі, синій і зелений кольори стають ключовими цієї весни. Ці відтінки вже деякий час набирають популярність, але зараз вони виходять на передній план. Власники будинків полюбили ці кольори у всіх їхніх варіаціях. Вони надають простору спокійної, природної естетики, замінюючи традиційні нейтральні відтінки.

Гра з візерунками

Яскраві квіткові та ботанічні принти повертають зв'язок з природою. Мінімалізм відходить на другий план, поступаючись місцем багатошаровому, максималістському підходу.

Щоб поєднання візерунків мало гармонійний вигляд, почніть із домінуючого принта та додавайте комплементарні малюнки в одній колірній палітрі.

Оновлення меблів

Весняне прибирання цього року набуває екологічного відтінку завдяки тренду на реставрацію меблів. Замість того, щоб викидати меблі, які втратили привабливість, дайте їм нове життя за допомогою яскравих тканин або стильних декоративних елементів.

Оновлення фурнітури

Невеликі зміни можуть мати великий ефект, і заміна фурнітури — один із найпростіших способів освіжити інтер'єр.

Запити на встановлення дверних ручок зросли на 51%, що свідчить про зростаючий інтерес до персоналізованих деталей у дизайні.

Обирайте продуману фурнітуру / Фото Stacey Brandford

Стильні аксесуари

Якщо ви хочете швидких і легких змін – зробіть ставку на аксесуари. Замініть важкі зимові тканини на легкі, дихаючі матеріали, такі як льон і бавовна. Додайте свіжі рослини, гілки або навіть миску з цитрусовими, щоб миттєво оживити простір. Заміна кількох деталей — наприклад, вази або декоративного мистецтва — може суттєво вплинути на атмосферу в оселі.