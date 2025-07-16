Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

Смотрите также Пространство как с картинки: Ева Лонгория поразила идеальной зоной у бассейна

Как выглядит зона у бассейна Дженнифер Энистон?

Сад Дженнифер Энистон спроектирован в японском стиле, излучая элегантность, достойную роскошного курорта. Однако настоящей изюминкой этого изысканного ландшафта является зона бассейна.

Дизайнер интерьера Стивен Шедли сыграл ключевую роль в распространении восточноазиатской эстетики на всю зону бассейна. Он украсил деревянное пространство черными мягкими шезлонгами, дополненными белыми подушками, создав изысканный вид этой зоны.

Сочетание аккуратной мебели с растениями, которые посажены сбоку, создает основу для спокойного, похожего на спа-салон сада.

Сад Дженнифер Энистон базируется на принципах японского дизайна: спокойствие, баланс и многослойная простота,

– комментирует специалист Том Раттер.

Напомним, актриса Зои Дешанель также изысканно оформила задний двор дома.