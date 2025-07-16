Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Який має вигляд зона біля басейну Дженніфер Еністон?

Сад Дженніфер Еністон спроектований в японському стилі, випромінюючи елегантність, гідну розкішного курорту. Однак справжньою родзинкою цього вишуканого ландшафту є зона басейну.

Дизайнер інтер'єру Стівен Шедлі зіграв ключову роль у поширенні східноазійської естетики на всю зону басейну. Він прикрасив дерев'яний простір чорними м'якими шезлонгами, доповненими білими подушками, створивши вишуканий вигляд цієї зони.

Поєднання акуратних меблів з рослинами, які посаджені збоку, створює основу для спокійного, схожого на спа-салон саду.

Сад Дженніфер Еністон базується на принципах японського дизайну: спокій, баланс і багатошарова простота,

– коментує фахівець Том Раттер.

Нагадаємо, акторка Зої Дешанель також вишукано оформила задній двір оселі.