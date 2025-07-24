Дизайнер Сара Волкер советует устанавливать микроволновку подальше от активных зон – таких как плита или мойка. Это не только безопаснее, но и позволяет нескольким людям одновременно пользоваться кухней, передает 24 Канал со ссылкой на The Homes and gardens.

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Где не надо ставить микроволновку?

Над плитой

Микроволновки не следует размещаться над плитой, поскольку там она:

подвергается пятнам и грязи от пара и брызг;

трудно доставать еду, когда плита горячая;

горячие испарения, поднимающиеся, могут повредить электронику.

Пар и тепло от приготовления могут повредить компоненты микроволновки и повлиять на ее производительность.

Рядом с мойкой

Электроприборы и вода – сомнительное сочетание. Влага может повредить электрические компоненты и спровоцировать неисправность. Поэтому следует избегать размещения техники возле раковины или посудомойки.

Под навесными шкафчиками или полками

Размещение микроволновок под навесными шкафчиками или полками – тоже не лучший вариант. Оно:

препятствует вентиляции - микроволновка нуждается в свободном потоке воздуха во время работы;

может превратиться в перегретую опасную зону.

Настенное крепление микроволновки – это лучший бюджетный вариант, чтобы освободить рабочие поверхности от техники / Фото Future PLC

Наиболее удачными местами для микроволновки будут: