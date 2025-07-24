Дизайнерка Сара Волкер радить встановлювати мікрохвильовку подалі від активних зон – таких як плита чи мийка. Це не тільки безпечніше, але й дозволяє кільком людям одночасно користуватись кухнею, передає 24 Канал із посиланням на The Homes and gardens.

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Де не треба ставити мікрохвильовку?

Над плитою

Мікрохвильовки не слід розміщуватися над плитою, оскільки там вона:

піддається плямам і бруду від пари й бризок;

важко діставати їжу, коли плита гаряча;

гарячі випари, що піднімаються, можуть пошкодити електроніку.

Пар і тепло від приготування можуть пошкодити компоненти мікрохвильовки та вплинути на її продуктивність.

Поруч з мийкою

Електроприлади та вода – сумнівне поєднання. Волога може пошкодити електричні компоненти й спровокувати несправність. Тому варто уникати розміщення техніки біля раковини чи посудомийки.

Під навісними шафками або полицями

Розміщення мікрохвильовок під навісними шафками або полицями – теж не найкращий варіант. Воно:

перешкоджає вентиляції — мікрохвильовка потребує вільного потоку повітря під час роботи;

може перетворитись на перегріту небезпечну зону.

Настінне кріплення мікрохвильовки – це найкращий бюджетний варіант, щоб звільнити робочі поверхні від техніки / Фото Future PLC

Найбільш вдалими місцями для мікрохвильовки будуть: