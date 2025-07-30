К счастью, есть несколько проверенных способов, которые помогут вернуть поверхности идеальную чистоту, передает 24 Канал.

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Как убрать пятна после скотча на стекле?

Сода – безопасное и эффективное средство для удаления клея. Сделайте насыщенный раствор, смешав несколько ложек соды с теплой водой, смочите в нем губку или мягкую ткань и обработайте загрязненный участок. Затем просто протрите стекло чистой водой – и оно снова засияет.

Также стереть остатки клейкой ленты можно обычной канцелярским ластиком. Метод трудоемкий, но экологичный и безопасный даже для деликатных поверхностей. Особенно удобно, если нужно убрать лишь небольшие пятна.

Клей от скотча тоже легко размягчается под действием масла. Смочите ватный диск в подсолнечном или любом другом растительном масле, наложите его на липкое место и оставьте на 10 – 15 минут. После этого остатки скотча легко смываются обычной губкой.

Как убрать скотч со стекла / Фото Pexels

Если следы не поддаются другим методам, на помощь придет ацетон или бензин. Эти средства быстро растворяют клей, но их нужно использовать осторожно: работайте в перчатках, проветривайте помещение и не оставляйте жидкость на стекле надолго.

Для очистки пластиковых рам или оконных стеклопакетов прекрасно подходит нашатырь. Его можно использовать без разведения – просто нанесите на губку и протрите нужный участок. Главное – работать в хорошо проветриваемой комнате и защитить руки.

Удаление следов скотча со стекла – не такое уж и сложное дело, если знать правильный подход. Выберите метод в зависимости от того, что есть под рукой, и наслаждайтесь безупречно чистыми окнами без лишних хлопот.