На щастя, є кілька перевірених способів, які допоможуть повернути поверхні ідеальну чистоту, передає 24 Канал.

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Як прибрати плями після скотчу на склі?

Сода – безпечний та ефективний засіб для видалення клею. Зробіть насичений розчин, змішавши кілька ложок соди з теплою водою, змочіть у ньому губку або м'яку тканину й обробіть забруднену ділянку. Потім просто протріть скло чистою водою – і воно знову засяє.

Також стерти залишки клейкої стрічки можна звичайною канцелярською гумкою. Метод трудомісткий, але екологічний і безпечний навіть для делікатних поверхонь. Особливо зручно, якщо потрібно прибрати лише невеликі плями.

Клей від скотчу теж легко розм'якшується під дією олії. Змочіть ватний диск у соняшниковій або будь-якій іншій рослинній олії, накладіть його на липке місце й залиште на 10 – 15 хвилин. Після цього залишки скотчу легко змиваються звичайною губкою.

Як прибрати скотч зі скла / Фото Pexels

Якщо сліди не піддаються іншим методам, на допомогу прийде ацетон або бензин. Ці засоби швидко розчиняють клей, але їх потрібно використовувати обережно: працюйте в рукавичках, провітрюйте приміщення і не залишайте рідину на склі надовго.

Для очищення пластикових рам або віконних склопакетів чудово підходить нашатир. Його можна використовувати без розведення – просто нанесіть на губку і протріть потрібну ділянку. Головне – працювати в добре провітрюваній кімнаті та захистити руки.

Видалення слідів скотчу зі скла – не така вже й складна справа, якщо знати правильний підхід. Оберіть метод залежно від того, що є під рукою, і насолоджуйтеся бездоганно чистими вікнами без зайвого клопоту.