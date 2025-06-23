Эксперты назвали 5 действий, которых стоит избегать, чтобы охладить дом, передает 24 Канал со ссылкой на Woman and homes.

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Ошибки охлаждения дома

Открывать все окна

В жару очень хочется распахнуть все окна, чтобы в дом попал свежий воздух. Но это не охлаждает комнату, как может показаться. Когда на улице очень тепло, открытые окна впускают горячий воздух внутрь, нагревая дом еще больше.

Включенные вентиляторы в пустых комнатах

Даже если вентилятор потребляет мало энергии, оставлять его в комнате, где никого нет – бесполезно.

Владельцы часто оставляют вентиляторы включенными в комнатах, думая, что те охлаждают воздух. Но вентиляторы лишь перемещают воздух, не снижая температуру. К тому же, каждый электроприбор, даже вентилятор, выделяет немного тепла, что только ухудшает ситуацию.

Недостаточное использование осушителя воздуха

Возможно, вы думаете, что осушитель нужен только зимой – но это не так. Высокая влажность делает воздух более жарким. Даже если температура не очень высокая, без осушения будет душно.

Кроме обычной влажности, ее увеличивают приготовления пищи, использование духовки, мытье посуды или сушка белья – все это нагревает дом.

Вентилятор перед открытым окном

Возможно, вы слышали совет поставить вентилятор перед открытым окном. Ночью это может помочь, но днем – наоборот. Вентиляторы создают ощущение прохлады, но не снижают температуру. Если окна открыты, вентилятор только гоняет горячий воздух.

Открытые шторы

Отодвигать шторы днем не стоит / Фото Pixabay

Желание впустить дневной свет – понятно. Но открытые шторы днем могут существенно повысить температуру в доме. Оставляйте шторы закрытыми на окнах, которые выходят на юг. Это поможет помешать проникновению тепла в дом. Жалюзи работают хуже, чем плотные шторы.

Чрезмерное использование бытовой техники

Нет смысла затенять дом, если вы одновременно греете его изнутри духовкой, плитой или сушилкой. Эти приборы существенно повышают температуру.