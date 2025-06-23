Експерти назвали 5 дій, яких варто уникати, щоб охолодити дім, передає 24 Канал із посиланням на Woman and homes.

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Помилки охолодження дому

Відкривати всі вікна

У спеку дуже хочеться розчинити всі вікна, щоб у дім потрапило свіже повітря. Але це не охолоджує кімнату, як може здатися. Коли на вулиці дуже тепло, відкриті вікна впускають гаряче повітря всередину, нагріваючи дім ще більше.

Ввімкнені вентилятори в порожніх кімнатах

Навіть якщо вентилятор споживає мало енергії, залишати його в кімнаті, де нікого немає – марно.

Власники часто залишають вентилятори увімкненими в кімнатах, думаючи, що ті охолоджують повітря. Але вентилятори лише переміщують повітря, не знижуючи температуру. До того ж, кожен електроприлад, навіть вентилятор, виділяє трохи тепла, що лише погіршує ситуацію.

Недостатнє використання осушувача повітря

Можливо, ви думаєте, що осушувач потрібен лише взимку – але це не так. Висока вологість робить повітря спекотнішим. Навіть якщо температура не дуже висока, без осушення буде душно.

Крім звичайної вологості, її збільшують готування їжі, використання духовки, миття посуду чи сушка білизни – все це нагріває дім.

Вентилятор перед відкритим вікном

Можливо, ви чули пораду поставити вентилятор перед відкритим вікном. Уночі це може допомогти, але вдень – навпаки. Вентилятори створюють відчуття прохолоди, але не знижують температуру. Якщо вікна відкриті, вентилятор лише ганяє гаряче повітря.

Відкриті штори

Відсувати штори вдень не варто / Фото Pixabay

Бажання впустити денне світло – зрозуміле. Але відкриті штори вдень можуть суттєво підвищити температуру в оселі. Залишайте штори зачиненими на вікнах, які виходять на південь. Це допоможе завадити проникненню тепла в дім. Жалюзі працюють гірше, ніж щільні штори.

Надмірне використання побутової техніки

Немає сенсу затінювати дім, якщо ви одночасно грієте його зсередини духовкою, плитою чи сушаркою. Ці прилади істотно підвищують температуру.