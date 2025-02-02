Что делать с разбитой вазой

Обычно единственная перспектива разбитой вазы – это помойка. Однако пользовательница тиктока @uandriyashykk поделилась замечательной идеей, как превратить разбитую вазу в новую и еще и значительно лучше. Об этом сообщает 24 Канал.

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Автор видео решила дать новую жизнь разбитой вазе и еще создать уникальный декор своими руками. Пошаговой инструкцией она поделилась в видеоролике.

Итак, сначала постарайтесь отремонтировать разбитую вазу, на сколько это возможно. Например, на видео девушка склеила несколько обломков, а внутрь положила картонную бумагу, чтобы придать форму. Все это она плотно обмотала скотчем.

После того автор взяла старые кожаные штаны, которые уже не носит, и порезала их на полоски. Если у вас старых кожаных штанов или лосин нет, то можно попробовать повторить редизайн из другой ткани. Автор же плотно приклеила ткань на горячий клей.

Смотрите видео, как предоставить новую жизнь разбитой вазе:

Вот так совершенно бесплатно можно получить новую вазу, которая к тому же будет иметь целую историю! Правда, теперь в нее воду не нальешь, поэтому ее лучше использовать для соцветия.