Що робити з розбитою вазою

Зазвичай єдина перспектива розбитої вази – це смітник. Однак користувачка тіктоку @uandriyashykk поділилася чудовою ідеєю, як перетворити розбиту вазу у нову та ще й значно кращу. Про це повідомляє 24 Канал.

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Авторка відео вирішила дати нове життя розбитій вазі та й ще створити унікальний декор своїми руками. Покроковою інструкцією вона поділилася у відеоролику.

Отож, спершу постарайтеся відремонтувати розбиту вазу, на скільки це можливо. Наприклад, на відео дівчина склеїла кілька уламків, а всередину поклала картонний папір, щоб надати форми. Усе це вона щільно обмотала скотчем.

Після того авторка взяла старі шкіряні штани, які вже не носить, і порізала їх на смужки. Якщо у вас старих шкіряних штанів чи лосинів нема, то можна спробувати повторити редизайн з іншої тканини. Авторка ж щільно приклеїла тканину на гарячий клей.

Дивіться відео, як надати нове життя розбитій вазі:

Ось так абсолютно безкоштовно можна отримати нову вазу, яка до того ж буде мати цілу історію! Щоправда, тепер у неї воду не наллєш, тому її краще використовувати для суцвіття.