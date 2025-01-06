Трендовий столик за 100 гривень

Користувачка тіктоку @annantoniuk.studio вразила усіх своєю креативністю. Жінка за копійки створила практично новий та стильний журнальний столик. Про це повідомляє 24 Канал.

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Авторка відео розповіла, що натрапила на оголошення про продаж старого журнального столика за 100 гривень. Власники були готові віддати його за копійки, аби лиш хтось його вивіз. Жінка любить креативити, тож вирішила придбати річ і вдихнути у неї нове життя.

Столик складався з металевих ніжок, перемотаних джгутовою ниткою, і скла як основи. Ніжки були у поганому стані, тому жінка викинула їх.

Нещодавно на вулиці я знайшла двері від шафи і вирішила з них зробити нові ніжки для столика, адже я за креатив і свідоме споживання,

– сказала вона.

Жінка вирізала з дверей три основи довільної форми, зробила отвори і прикрутила їх на наявні тримачі столика. Щоб додати більше ніжності й тепла, вона пофарбувала ніжки у колір вершкового масла.

Дивіться відео, як жінка перетворила старий журнальний столик на новий:

Користувачі мережі залишили багато позитивних коментарів під відео авторки й похвалили її за креативність.