Дизайнеры назвали 5 трендов, которым они подражали, и о чем теперь жалеют, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Тренды, которым не суждено было стать классикой

Шиплам надоел дизайнерам / Фото Future

Было время, когда шиплап был непревзойденным выбором в дизайне. От кухонь в стиле фермерского дома и спален в стиле рустик-бохо до морских ванных комнат и гостиных в скандинавском стиле – не было такого места в доме, где этот деревянный панельный декор не был бы уместным. Его универсальность привела к тому, что многие дизайнеры признали шиплап вневременным стилем интерьера. Однако теперь он попал в список идей, потерявших актуальность.

Шиплап, когда он правильно расположен, может быть теплым, интересным и уместным. Однако в последние несколько лет он, кажется, вышел из-под контроля, появляясь повсюду. Это просто стало скучным и размытым,

– подытожил интерьерный дизайнер Тиара Борджес Дананберг.

Акцентные стены до сих пор порождают споры среди дизайнеров относительно своей стильности / Фото Future

Акцентные стены любят за иллюзорные эффекты и способность создавать фокусную точку в комнате. В то же время отдельные дизайнеры считают, что они старят пространство. Дизайнеры пока еще не пришли к согласию, являются ли акцентные стены стильным решением. Впрочем, очевидным, является то, что они не такие вневременные, как могло казаться.

Дизайнеры советуют заменить цвета на кухне на более теплые / Фото Garruppo

Нельзя отрицать устойчивую привлекательность нейтральных цветов. Палитра белых, бежевых и коричневых оттенков всегда будет оставаться актуальной. Чего нельзя сказать о ярко белом цвете. В большом количестве он создает клиническое ощущение. Ярко белые, монохромные кухни выглядят слишком с полки. Его прекрасно заменят бежевый или цвет светлого дерева. В кухнях, в частности, в моду вернулись смелые цвета такие, как темно-синий, бордовый и зеленый.

Замените букле на мохер / Фото Garruppo

В 2024 году букле было повсюду. Этот материал использовали для того, чтобы придать уюта и комфорта обивке. Прошло немного времени, и букле больше не в моде. Этот материал не только имеет клишированный вид. Он также лишен практичности, поскольку является магнитом для грязи, пыли и волос. Дизайнеры прогнозируют, что на смену букле придет мохер.

Добавьте пространству индивидуальности / Фото Farrow & Ball

Не так давно модными были тщательно продуманные пространства, где каждый аксессуар имел значение, а каждое расположение было взвешенным. Благодаря таким безупречным дизайнам их вечная актуальность казалась неоспоримой, но время доказало обратное.

Теперь многие дизайнеры жалеют, что создавали слишком тщательно продуманные пространства. Это породило интерьеры, которые выглядят слишком стерильных, лишенных характера и "изюминки".