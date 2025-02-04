Дизайнери назвали 5 трендів, яким вони наслідували, і про що тепер шкодують, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Тренди, яким не судилося стати класикою

Шиплам набрид дизайнерам / Фото Future

Був час, коли шиплап був неперевершеним вибором у дизайні. Від кухонь у стилі фермерського дому та спалень в стилі рустик-бохо до морських ванних кімнат і віталень у скандинавському стилі – не було такого місця в домі, де цей дерев'яний панельний декор не був би доречним. Його універсальність призвела до того, що багато дизайнерів визнали шиплап позачасовим стилем інтер'єру. Однак тепер він потрапив до списку ідей, що втратили актуальність.

Шиплап, коли він правильно розташований, може бути теплим, цікавим і доречним. Проте в останні кілька років він, здається, вийшов з-під контролю, з'являючись всюди. Це просто стало нудним і розмитим,

– підсумував інтер'єрний дизайнер Тіара Борджес Дананберг.

Акцентні стіни досі породжують суперечки серед дизайнерів щодо своєї стильності / Фото Future

Акцентні стіни люблять за ілюзорні ефекти та здатність створювати фокусну точку в кімнаті. Водночас окремі дизайнери вважають, що вони старять простір. Дизайнери наразі ще не дійшли згоди, чи є акцентні стіни стильним рішенням. Втім, очевидним, є те, що вони не такі позачасові, як могло видаватися.

Дизайнери радять замінити кольори на кухні на більш теплі / Фото Garruppo

Не можна заперечити стійку привабливість нейтральних кольорів. Палітра білих, бежевих і коричневих відтінків завжди залишатиметься актуальною. Чого не можна сказати про яскраво білий колір. У великій кількості він створює клінічне відчуття. Яскраво білі, монохромні кухні мають вигляд занадто з полиці. Його чудово замінять бежевий або колір світлого дерева. У кухнях, зокрема, в моду повернулися сміливі кольори такі, як темно-синій, бордовий і зелений.

Замініть букле на мохер / Фото Garruppo

У 2024 році букле було повсюди. Цей матеріал використовували для того, аби надати затишку та комфорту оббивці. Минуло трохи часу, і букле більше не у моді. Цей матеріал не лише має клішований вигляд. Він також позбавлений практичності, оскільки є магнітом для бруду, пилу та волосся. Дизайнери прогнозують, що на зміну букле прийде мохер.

Додайте простору індивідуальності / Фото Farrow & Ball

Не так давно модними були ретельно продумані простори, де кожен аксесуар мав значення, а кожне розташування було зваженим. Завдяки таким бездоганним дизайнам їхня вічна актуальність здавалась беззаперечною, але час довів протилежне.

Тепер багато дизайнерів шкодують, що створювали надто ретельно продумані простори. Це породило інтер'єри, які мають вигляд надто стерильних, позбавлених характеру та "родзинки".