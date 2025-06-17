Темно-синий – это один из самых популярных цветов в современных ремонтах кухонь. Впрочем, он подойдет не всем. В частности, эксперты по дизайну считают его не лучшим выбором для тех, кто планирует продавать жилье, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Почему кухонные шкафы не следует красить в темно-синий цвет

Хотя синие кухонные шкафы сейчас в тренде, нет никакой гарантии, что этот цвет останется популярным и через несколько лет. Если вы красите шкафы исключительно для себя – это одно. Но если цель – повысить рыночную стоимость жилья, лучше остановиться на более универсальных вариантах.

Покупатели обычно отдают предпочтение чистому, светлому и нейтральному оформлению. Темная кухня может быть на вид слишком индивидуализированной.

Темно-синяя кухня / Фото Meghan Bob

Другая одна проблема темно-синего цвета – он визуально уменьшает пространство, особенно если в кухне мало естественного света.

Чтобы сделать кухню более привлекательной для потенциальных покупателей, есть немало альтернатив темно-синему. Самый безопасный и стильный вариант – это белый. Он всегда актуален и визуально расширяет пространство, хорошо сочетается с любыми столешницами и фартуками.

Еще один отличный выбор – greige (сочетание серого и бежевого). Этот цвет имеет естественную сдержанную элегантность и также не выходит из моды. Он подходит к различным стилям – от современного до фермерского. Также можно использовать чисто серый оттенок, но важно подобрать гармоничную палитру, чтобы придать кухне современный вид.