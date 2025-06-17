Темно-синій – це один із найпопулярніших кольорів у сучасних ремонтах кухонь. Втім, він підійде не всім. Зокрема, експерти з дизайну вважають його не найкращим вибором для тих, хто планує продавати житло, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Чому кухонні шафи не слід фарбувати у темно-синій

Хоча сині кухонні шафи зараз у тренді, немає жодної гарантії, що цей колір залишиться популярним і через кілька років. Якщо ви фарбуєте шафи винятково для себе – це одне. Але якщо мета – підвищити ринкову вартість житла, краще зупинитися на більш універсальних варіантах.

Покупці зазвичай віддають перевагу чистому, світлому й нейтральному оформленню. Темна кухня може бути на вигляд занадто індивідуалізованою.

Темно-синя кухня / Фото Meghan Bob

Інша одна проблема темно-синього кольору – він візуально зменшує простір, особливо якщо в кухні мало природного світла.

Щоб зробити кухню привабливішою для потенційних покупців, є чимало альтернатив темно-синьому. Найбезпечніший і найстильніший варіант – це білий. Він завжди актуальний і візуально розширює простір, добре поєднується з будь-якими стільницями та фартухами.

Ще один чудовий вибір – greige (поєднання сірого та бежевого). Цей колір має природну стриману елегантність і також не виходить із моди. Він підходить до різних стилів – від сучасного до фермерського. Також можна використовувати чисто сірий відтінок, але важливо підібрати гармонійну палітру, щоб надати кухні сучасного вигляду.