Эксперты поделились, как правильно выбрать освещение для кухни, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.

Смотрите также Освещение на кухне Арианы Гранде – один из ярких трендов 2025 года

Как выбрать освещение для кухни

Варьируйте источники света

Фото Kim Cornelison

Ключ к хорошему освещения кухни – это использование различных источников света и их комбинирование. Кроме естественного света, вам нужно общее освещение, например, встроенные потолочные светильники. Также важно яркое рабочее освещение для зон, где вы часто работаете – над плитой или столешницей. Наконец, декоративное или акцентное освещение, например лампа в углу на столешнице, тоже имеет большое значение.

Думайте масштабно

Фото Courtesy of American Lighting Association / Holgate

Подвесные светильники позволяют задать тон всему интерьеру кухни. Над островом можно, например, повесить три светильника, каждый с 6-дюймовым пучком света, или пять меньших с 2-дюймовым лучом. Даже если у вас только одна точка подключения в потолке, не думайте, что можете повесить только один светильник. Есть специальные канапе, которые позволяют подключить несколько светильников к одной точке.

Не ограничивайте себя

Фото Kim Cornelison

Большая ошибка – это ограничение через наяну электропроводку, особенно если она предусматривает только один верхний свет.

Кстати, добавить света на кухне не всегда означает вызвать электрика. Есть множество вариантов освещения, которые не требуют подключения – аккумуляторные светильники, светодиодные подвесные светильники для шкафов, настольные лампы, которые просто вставляются в розетку.

Делайте освещение многослойным

Фото Courtesy of American Lighting Association

На кухне действительно нужны три слоя света:

Амбициозный свет – это потолочное освещение, которое освещает всю комнату.

Рабочее – это подвесные светильники над островом или подсветка под шкафами для зон, где вы что-то режете или чистите.

Акцентное – подсветка декоративных элементов (полочки, картины) или темных зон (например, под тумбами).

Вместе эти три слоя создают яркое пространство для готовки и уборки, а также подчеркивают общий стиль кухни.

Не бойтесь большого масштаба

Фото EMILY FOLLOWIL

Если вы хотите создать эффектную, роскошную атмосферу на кухне – большое освещение может помочь. В этой кухне на фото массивные подвесные светильники в золоте и меркурии добавляют блеска даже тогда, когда они выключены. Их масштаб создает фокусную точку, а повторение золота в деталях – на стульях, смесители, фурнитуре – образует визуальный поток по всему пространству.

Используйте современные технологии

Фото Courtesy of American Lighting Association

Даже если у вас уже есть выключатели, рассмотрите идею дополнительных выключателей для отдельных зон. Можно, например, установить датчик движения возле кофейной зоны – и она осветится, когда вы туда подойдете.

Применяйте умное управление светом

Фото Courtesy of American Lighting Association

Благодаря смарттехнологиям, ваше помещение может быть как театр, где каждая сцена имеет свое освещение. Вы можете создать различные сценарии освещения - для активной работы на кухне или уютного вечера у камина.

Обратите внимание на матовый черный

Фото Courtesy of American Lighting Association

Современные стили с черным матовым покрытием сейчас на пике популярности. Они могут иметь как традиционный, так и модерновый вид, и хорошо сочетаются почти с любым интерьером. Черные матовые светильники также очень универсальны.

Обращайте внимание на линии обзора

Фото Courtesy of American Lighting Association

Подвесные светильники прекрасно подходят для кухонного острова – и с практической, и с эстетической точки зрения. Но важно выбрать правильный размер и стиль для этого заметного места. Слишком массивные или плотные подвески могут препятствовать визуальному потоку комнаты и не давать видеть остальную часть пространства. Лучше выбирать прозрачные или визуально легкие светильники – такие, через которые "можно видеть".

Оптимизируйте рабочее освещение

Фото KIM CORNELISON

Нужен хороший свет над плитой, мойкой, столешницами и любой рабочей поверхностью. Рабочие светильники должны быть на высоте примерно 75 сантиметров над островом, полуостровом или столом. Над плитой или повышенными поверхностями, а также для высоких людей, светильники могут потребовать еще большей высоты монтажа.

Добавьте встроенное освещение

Фото John Granen

Встроенные потолочные светильники обеспечивают общее фоновое освещение и должны располагаться на расстоянии от 60 до 105 сантиметров друг от друга. Такое освещение должно охватывать всю комнату, а не только те зоны, где нет рабочего света.

Учитывайте цветовую палитру

Фото Adam Albright

Размер кухни определяет, сколько светильников нужно для качественного освещения, но цвет тоже имеет значение. Белые шкафы и стены отражают свет, рассеивая его по комнате, и создают ощущение большего пространства. Если у вас много белых поверхностей, вы можете уменьшить мощность лампочек или даже сократить количество светильников.

Обновите встроенное освещение

Фото Tria Giovan

Если вас больше не устраивают стандартные точечные светильники и вы хотите заменить их на стильные подвесные – воспользуйтесь переходниками для кан-светильников. Замена проста, как вкручивание лампочки: адаптер с кабелем вставляется в патрон, а декоративная пластина закрывает старое отверстие.

Осветите темную кухню

Фото WERNER STRAUBE

Чем темнее цвета в интерьере кухни, тем больше источников света требуется. Темные поверхности поглощают больше света, чем светлые. Кухня с темными поверхностями требует примерно на треть больше освещения, чем кухня со светлыми.

Не забывайте о подсветке под шкафами

Фото Edmund Barr

Встроенное подшкафное освещение – например, светодиодные ленты – помогает создать мягкую атмосферу. Светильники-таблетки или миниатюрные точечные лампы могут подсветить как внутреннее пространство шкафов, так и пространство под ними.