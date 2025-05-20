Експерти поділилися, як правильно обрати освітлення для кухні, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

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Як вибрати освітлення для кухні

Варіюйте джерела світла

Фото Kim Cornelison

Ключ до гарного освітлення кухні – це використання різних джерел світла та їх комбінування. Крім природного світла, вам потрібне загальне освітлення, наприклад, вбудовані стельові світильники. Також важливе яскраве робоче освітлення для зон, де ви часто працюєте – над плитою або стільницею. Нарешті, декоративне або акцентне освітлення, як-от лампа в кутку на стільниці, теж має велике значення.

Думайте масштабно

Фото Courtesy of American Lighting Association / Holgate

Підвісні світильники дозволяють задати тон усьому інтер'єру кухні. Над островом можна, наприклад, повісити три світильники, кожен із 6-дюймовим пучком світла, або п'ять менших із 2-дюймовим променем. Навіть якщо у вас лише одна точка підключення в стелі, не думайте, що можете повісити лише один світильник. Є спеціальні канапе, які дозволяють підключити кілька світильників до однієї точки.

Не обмежуйте себе

Фото Kim Cornelison

Велика помилка – це обмеження через наяну електропроводку, особливо якщо вона передбачає лише одне верхнє світло.

До речі, додати світла на кухні не завжди означає викликати електрика. Є безліч варіантів освітлення, які не потребують підключення – акумуляторні світильники, світлодіодні підвісні світильники для шаф, настільні лампи, які просто вставляються в розетку.

Робіть освітлення багатошаровим

Фото Courtesy of American Lighting Association

На кухні справді потрібні три шари світла:

Амбітне світло – це стельове освітлення, яке освітлює всю кімнату.

Робоче – це підвісні світильники над островом або підсвітка під шафами для зон, де ви щось ріжете або чистите.

Акцентне – підсвічування декоративних елементів (полички, картини) або темних зон (наприклад, під тумбами).

Разом ці три шари створюють яскравий простір для готування та прибирання, а також підкреслюють загальний стиль кухні.

Не бійтеся великого масштабу

Фото EMILY FOLLOWIL

Якщо ви хочете створити ефектну, розкішну атмосферу на кухні – велике освітлення може допомогти. У цій кухні на фото масивні підвісні світильники в золоті й меркурії додають блиску навіть тоді, коли вони вимкнені. Їхній масштаб створює фокусну точку, а повторення золота в деталях – на стільцях, змішувачі, фурнітурі – утворює візуальний потік по всьому простору.

Використовуйте сучасні технології

Фото Courtesy of American Lighting Association

Навіть якщо у вас уже є вимикачі, розгляньте ідею додаткових вимикачів для окремих зон. Можна, наприклад, встановити датчик руху біля кавової зони – і вона освітиться, коли ви туди підійдете.

Застосовуйте розумне керування світлом

Фото Courtesy of American Lighting Association

Завдяки смарттехнологіям, ваше приміщення може бути як театр, де кожна сцена має своє освітлення. Ви можете створити різні сценарії освітлення — для активної роботи на кухні або затишного вечора біля каміна.

Зверніть увагу на матовий чорний

Фото Courtesy of American Lighting Association

Сучасні стилі з чорним матовим покриттям зараз на піку популярності. Вони можуть мати як традиційний, так і модерновий вигляд, і добре поєднуються майже з будь-яким інтер'єром. Чорні матові світильники також дуже універсальні.

Звертайте увагу на лінії огляду

Фото Courtesy of American Lighting Association

Підвісні світильники чудово підходять для кухонного острова – і з практичної, і з естетичної точки зору. Але важливо обрати правильний розмір і стиль для цього помітного місця. Занадто масивні або щільні підвіски можуть перешкоджати візуальному потоку кімнати і не давати бачити іншу частину простору. Краще обирати прозорі або візуально легкі світильники – такі, через які "можна бачити".

Оптимізуйте робоче освітлення

Фото KIM CORNELISON

Потрібне добре світло над плитою, мийкою, стільницями та будь-якою робочою поверхнею. Робочі світильники мають бути на висоті приблизно 75 сантиметрів над островом, півостровом або столом. Над плитою або підвищеними поверхнями, а також для високих людей, світильники можуть потребувати ще більшої висоти монтажу.

Додайте вбудоване освітлення

Фото John Granen

Вбудовані стельові світильники забезпечують загальне фонове освітлення і повинні розташовуватися на відстані від 60 до 105 сантиметрів один від одного. Таке освітлення має охоплювати всю кімнату, а не лише ті зони, де немає робочого світла.

Враховуйте кольорову палітру

Фото Adam Albright

Розмір кухні визначає, скільки світильників потрібно для якісного освітлення, але колір теж має значення. Білі шафи та стіни відбивають світло, розсіюючи його по кімнаті, і створюють відчуття більшого простору. Якщо у вас багато білих поверхонь, ви можете зменшити потужність лампочок або навіть скоротити кількість світильників.

Оновіть вбудоване освітлення

Фото Tria Giovan

Якщо вас більше не влаштовують стандартні точкові світильники і ви хочете замінити їх на стильні підвісні – скористайтеся перехідниками для кан-світильників. Заміна проста, як вкручування лампочки: адаптер з кабелем вставляється в патрон, а декоративна пластина закриває старий отвір.

Освітліть темну кухню

Фото WERNER STRAUBE

Чим темніші кольори в інтер'єрі кухні, тим більше джерел світла потрібно. Темні поверхні поглинають більше світла, ніж світлі. Кухня з темними поверхнями потребує приблизно на третину більше освітлення, ніж кухня зі світлими.

Не забувайте про підсвічування під шафами

Фото Edmund Barr

Вбудоване підшафове освітлення – наприклад, світлодіодні стрічки – допомагає створити м'яку атмосферу. Світильники-таблетки або мініатюрні точкові лампи можуть підсвітити як внутрішній простір шаф, так і простір під ними.