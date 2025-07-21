Дизайнеры в восторге от цвета входной двери, которые выбрала Риз Уизерспун. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Как выглядят входные двери в дом Риз Уизерспун?

Риз Уизерспун выбрала для своих входных дверей нежный зеленый цвет, который создает легкую, но одновременно элегантную атмосферу. Этот природный оттенок гармонично сочетается с фасадом ее дома из красного кирпича и уличной зеленью, формируя целостную и привлекательную цветовую палитру.

Такой цвет выступает универсальным нейтральным фоном, что прекрасно комбинируется как с яркими акцентами, например, розовым или оранжевым, так и с мягкими тонами, такими как кремовый или серый.

Как цвет для входной двери, пастельный зеленый добавляет уюта и покоя, одновременно привнося в пространство нотку свежести, что идеально вписывается в естественное окружение.