Дизайнери в захваті від кольору вхідних дверей, які обрала Різ Візерспун. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Який мають вигляд вхідні двері в оселю Різ Візерспун?

Різ Візерспун обрала для своїх вхідних дверей ніжний зелений колір, який створює легку, але водночас елегантну атмосферу. Цей природний відтінок гармонійно поєднується з фасадом її будинку з червоної цегли та вуличною зеленню, формуючи цілісну й привабливу кольорову палітру.

Такий колір виступає універсальним нейтральним фоном, що чудово комбінується як із яскравими акцентами, наприклад, рожевим чи помаранчевим, так і з м’якими тонами, такими як кремовий або сірий.

Як колір для вхідних дверей, пастельний зелений додає затишку й спокою, водночас привносячи в простір нотку свіжості, що ідеально вписується в природне оточення.