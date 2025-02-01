"Не могу ничего найти в шкафу": ошибки в организации гардероба и как их исправить

Гардероб – это место, в котором очень сложно длительное время сохранять чистоту. Одна вещь, положенная не на свое место, может моментально разрушить гармонию и привести к накоплению беспорядка.

Чистый и опрятный гардероб – это залог успешного начала дня. Ведь когда в нем приходится долго рыться и искать нужную вещь, то настроение с самого утра может быть испорченным. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на The Spruce.

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Ошибки в организации гардероба

Переполнение шкафа

Если вы запихиваете слишком много одежды в маленький шкаф, то в результате это приводит к беспорядку и помятой одежде. Кроме того, так вы никогда не увидите все вещи, которые хранятся в шкафу.

Используйте правило "один пришел – другой вышел". То есть, когда вы кладете в шкаф новую вещь, то должны из нее забрать старую. Ее можно отдать на благотворительность, продать или выбросить.

Также важно перенести несезонную одежду в другое место, или переместить на другую полочку. Пригодятся инструменты для экономии места, такие как вакуумные пакеты для хранения пальто или зимних свитеров.



Хранение вещей в гардеробе / Фото Get Lost Mike, Pexels

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Отсутствие регулярной уборки

Даже идеально организованный шкаф может превратиться в беспорядочной, если в нем регулярно не убирать.

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Регулярное редактирование шкафа похоже на обрезку растения – оно способствует здоровому росту и поддерживает желаемую форму. Это акт ухода за собой и пространством, который гарантирует, что ваш гардероб остается источником радости, а не стресса,

– сказала профессиональный организатор Джен Робин.

Кстати, можно держать в гардеробе отдельный контейнер для благотворительности. Это очень удобно, ведь когда вы наткнетесь на вещь, которую больше не носите, то сможете сразу положить ее в этот контейнер. Когда он заполнится, то пожертвуйте вещи.

Игнорирование вертикального пространства

Многие люди не обращают внимания на пустое вертикальное пространство, которое остается на полках. Установите дополнительные полки или органайзеры для того, чтобы максимально использовать все доступное пространство. Для ремней и сумок можно установить крючки внутри дверцы.



Организация гардероба / Фото Hakim Santoso, Pexels

Хранение вещей, которые вы больше не носите

Нет ничего хуже в организации пространства, чем годами накапливать вещи, которые вы больше не носите. Так, бывает сложно отказаться от любимых джинов, в которые вы уже 3 года как не влезаете, или отдать платье, которое не соответствует вашему стилю. Однако чем больше таких вещей хранится в шкафу, тем труднее в нем найти те, что вы действительно носите. Тогда создается иллюзия, когда казалось бы, шкаф переполнен одеждой, но одеть нечего.

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Возьмите себе за правило – периодически избавляться от вещей, которые вы ни разу не надевали за последний год.

Полезный лайфхак: разместите все вешалки с одеждой в одном направлении. Когда вы будете вытаскивать из шкафа какую-то вещь и одевать ее, то повесьте вешалку обратно в другом направлении. За полгода по размещению вешалок вы поймете, какую одежду ни разу так и не одели.

Размещение одежды без классификации

Одежду нужно группировать по категориям – домашняя, рабочая, праздничная и так далее. Так вы сможете быстрее находить вещи для определенного события, ведь будете знать, где их искать.

Избежание этих ошибок поможет поддерживать чистоту и порядок в гардеробе, а также сохранит нервы, когда утром "нечего одеть".