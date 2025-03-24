В спальне Дэвида и Виктории размещены обрамленные фотографии, которые придают особый характер их пространству для сна, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность спальни Виктории Бекхэм

Виктория и Дэвид Бекхэмы – одна из самых влиятельных стильных пар в мире, поэтому неудивительно, что их чувство эстетики распространяется и на спальню.

Как и следовало ожидать, темная деревянная отделка создает сдержанную роскошную атмосферу, напоминающую бутик-отель. Однако, в отличие от отеля, пространство чувствуется уникально личным для супругов благодаря настенному искусству.

Как выглядит спальня супругов: смотрите фото

Подбирая искусство для спальни, важно учитывать, как оно влияет на самочувствие, ведь это место покоя и отдыха. Фотографии Виктории очень личные: они изображают Дэвида и ее саму.

В отличие от других картин, эти снимки имеют особое значение для пары, а значит, приносят им больше радости, чем любой стандартный принт.

Согласно недавнему опросу, проведенному компанией Fujifilm, личные фотографии имеют "глубокое влияние на эмоциональное благополучие". Более 75% опрошенных согласились, что просмотр старых фото вызывает у них счастье и спокойствие. 81% респондентов отметили, что наличие фотографий в доме улучшает их самочувствие, а 80% считают, что оформление пространства фотографиями семьи и друзей делает его более уютным и "родным".

Создание этой атмосферы важно для любого помещения, но спальня должна быть первой в списке. К счастью, сделать это довольно просто: достаточно выбрать личные фотографии и разместить их в соответствующих рамках в вашей спальне.

Стена над кроватью кажется лучшим местом для начала, поскольку именно там Виктория разместила свои снимки.

Кроме личных фото, дизайнеры также рекомендуют использовать изображения пейзажей, особенно тех, имеющих сентиментальное значение.

Выбор рамки зависит от вкуса владельца апартаментов, но сейчас популярны теплые натуральные деревянные рамы и белые деревянные рамки, которые не отвлекают внимание от искусства.