У спальні Девіда та Вікторії розміщені обрамлені фотографії, які додають особливого характеру їхньому простору для сну, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Дивіться також Їдальня акторки Софії Вергари: цей несподіваний колір робить простір дорожчим на вигляд

У чому особливість спальні Вікторії Бекхем

Вікторія та Девід Бекхеми – одна з найвпливовіших стильних пар у світі, тож не дивно, що їхнє відчуття естетики поширюється і на спальню.

Як і слід було очікувати, темне дерев'яне оздоблення створює стриману розкішну атмосферу, що нагадує бутик-готель. Однак, на відміну від готелю, простір відчувається унікально особистим для подружжя завдяки настінному мистецтву.

Який вигляд має спальня подружжя: дивіться фото

Підбираючи мистецтво для спальні, важливо враховувати, як воно впливає на самопочуття, адже це місце спокою та відпочинку. Фотографії Вікторії є дуже особистими: вони зображають Девіда та її саму.

На відміну від інших картин, ці знімки мають особливе значення для пари, а отже, приносять їм більше радості, ніж будь-який стандартний принт.

Згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним компанією Fujifilm, особисті фотографії мають "глибокий вплив на емоційний добробут". Більше ніж 75% опитаних погодилися, що перегляд старих фото викликає у них щастя та спокій. 81% респондентів відзначили, що наявність фотографій у домі покращує їхнє самопочуття, а 80% вважають, що оформлення простору світлинами сім'ї та друзів робить його більш затишним та "рідним".

Створення цієї атмосфери важливе для будь-якого приміщення, але спальня має бути першою у списку. На щастя, зробити це доволі просто: достатньо вибрати особисті фотографії та розмістити їх у відповідних рамках у вашій спальні.

Стіна над ліжком здається найкращим місцем для початку, оскільки саме там Вікторія розмістила свої знімки.

Окрім особистих фото, дизайнери також рекомендують використовувати зображення пейзажів, особливо тих, що мають сентиментальне значення.

Вибір рамки залежить від смаку власника апартаментів, але нині популярні теплі натуральні дерев'яні рами та білі дерев'яні рамки, які не відволікають увагу від мистецтва.