Софія Вергара поділилася сільським інтер'єром їдальні в Instagram. Зірка створила вінтажний настрій у цьому просторі за допомогою дерев'яного серванта з вторинного дерева, кришталевої люстри та стільців у пудрово-блакитному кольорі, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість їдальні Софії Вергари

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Довідка: Пудрово-синій – це ніжний, пастельний відтінок блакитного, який нагадує колір пудри або небесно-блакитний із сірим підтоном. Він – м'який, стриманий та елегантний, часто використовується в класичних і вінтажних інтер'єрах, а також у моді.

Дизайнери радять використовувати вінтажні відтінки, щоб досягти автентичного стилю. Слід обирати м'які пастельні кольори, такі як м'ятний, пудрово-блакитний або припилено-рожевий, щоб додати простору шарму й елегантності. А більш насичені відтінки, такі як бордовий і оливковий, допоможуть створити затишну атмосферу. Ці кольори можна вводити в інтер'єр через текстиль – килими, штори, або використовувати для оздоблення стін.

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Сільські елементи в інтер'єрі Софії, зокрема її дерев'яний сервант, відіграють важливу роль у створенні атмосфери розкішного вінтажного простору.

Експерти радять додавати дерев'яні акценти в їдальню, щоб підсилити вінтажний ефект. Натуральне дерево передає відчуття історії та характеру, воно асоціюється з антикварними речами й стилями минулих епох.

В їдальні Софії бездоганні обідні стільці чудово контрастують із фактурним деревом, а кришталева люстра гармонійно поєднує всі елементи, додаючи простору природної краси та нотку гламурності.