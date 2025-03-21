София Вергара поделилась деревенским интерьером столовой в Instagram. Звезда создала винтажное настроение в этом пространстве с помощью деревянного серванта из вторичного дерева, хрустальной люстры и стульев в пудрово-голубом цвете, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность столовой Софии Вергары

Как выглядит столовая актрисы: смотрите фото

Справка: Пудрово-синий – это нежный, пастельный оттенок голубого, который напоминает цвет пудры или небесно-голубой с серым подтоном. Он – мягкий, сдержанный и элегантный, часто используется в классических и винтажных интерьерах, а также в моде.

Дизайнеры советуют использовать винтажные оттенки, чтобы достичь аутентичного стиля. Следует выбирать мягкие пастельные цвета, такие как мятный, пудрово-голубой или припыленно-розовый, чтобы добавить пространству шарма и элегантности. А более насыщенные оттенки, такие как бордовый и оливковый, помогут создать уютную атмосферу. Эти цвета можно вводить в интерьер через текстиль – ковры, шторы, или использовать для отделки стен.

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Деревенские элементы в интерьере Софии, в частности ее деревянный сервант, играют важную роль в создании атмосферы роскошного винтажного пространства.

Эксперты советуют добавлять деревянные акценты в столовую, чтобы усилить винтажный эффект. Натуральное дерево передает ощущение истории и характера, оно ассоциируется с антикварными вещами и стилями прошлых эпох.

В столовой Софии безупречные обеденные стулья прекрасно контрастируют с фактурным деревом, а хрустальная люстра гармонично сочетает все элементы, добавляя пространству естественной красоты и нотку гламурности.