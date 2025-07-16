Дизайнеры раскрыли 5 цветов, которые лучше всего сочетаются с таупе, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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С какими оттенками лучше всего комбинировать таупе?

Оттенки коричневого

Комбинация таупе и коричневого / Фото Kobel + Co, Nate Sheets Photography

Таупе прекрасно подходит к смелым цветам, но также хорошо работает с другими нейтральными. Чтобы добавить глубины стенам в цвете таупе, попробуйте сочетать их с коричневым – это придаст тепла и создаст монохромную гамму.

Темно-шоколадный придаст контраста, тогда как светло-коричневые оттенки, как тумбочка на фото, создадут более легкий, мягкий образ.

Зеленый

Сочетание зеленого и таупе / Фото Farrow & Ball

Чтобы добавить немного цвета к таупе, выберите зеленый. Особенно хорошо работают природные, "земляные" оттенки зеленого – они делают комнату уютнее. Серые нотки таупе прекрасно сочетаются с зеленым, создавая изящную, но легкую цветовую гамму.

Кремовый

Кремовый + таупе / Фото Amber Interiors, Shade Degges Photography)

Чтобы сделать комнату в цвете таупе светлее, используйте кремовый или белый. Кремовый цвет балансирует теплоту таупе и добавляет утонченности. Вместе они имеют сдержанный, изысканный вид.

Темно-синий

В этой спальне сочетается таупе с кремовым, добавив насыщенный темно-синий на подушках и пледе из альпаки – это заякоривает нейтральные тона и привлекает внимание"

Чтобы добавить глубины, дизайнеры советуют использовать синий цвет. Многие его оттенки хорошо сочетаются с таупе, но именно темно-синий добавляет богатства и контраста.

Лавандовый

Лавандовое изголовье добавляет деликатного цвета к стенам в цвете таупе, сохраняя мягкое и ненавязчивое настроение / Фото Czar Interiors, V. Reyes Photography

Таупе хорошо сочетается со многими цветами – от нежного сиреневого до насыщенных нейтральных. Теплые нотки таупе прекрасно контрастируют с приглушенной лавандой, создавая успокаивающий, элегантный и неожиданный эффект.