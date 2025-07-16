Дизайнери розкрили 5 кольорів, які найкраще поєднуються з таупе, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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З якими відтінками найкраще комбінувати таупе?

Відтінки коричневого

Комбінація таупе і коричневого / Фото Kobel + Co, Nate Sheets Photography

Таупе чудово пасує до сміливіших кольорів, але також добре працює з іншими нейтральними. Щоб додати глибини стінам у кольорі таупе, спробуйте поєднувати їх із коричневим – це додасть тепла та створить монохромну гаму.

Темно-шоколадний додасть контрасту, тоді як світло-коричневі відтінки, як тумбочка на фото, створять легший, м'якіший образ.

Зелений

Поєднання зеленого і таупе / Фото Farrow & Ball

Щоб додати трохи кольору до таупе, оберіть зелений. Особливо добре працюють природні, "земляні" відтінки зеленого – вони роблять кімнату затишнішою. Сірі нотки таупе прекрасно поєднуються із зеленим, створюючи витончену, але легку кольорову гаму.

Кремовий

Кремовий + таупе / Фото Amber Interiors, Shade Degges Photography)

Щоб зробити кімнату в кольорі таупе світлішою, використовуйте кремовий або білий. Кремовий колір балансує теплоту таупе і додає витонченості. Разом вони мають стриманий, вишуканий вигляд.

Темно-синій

У цій спальні поєднано таупе з кремовим, додавши насичений темно-синій на подушках і пледі з альпаки – це заякорює нейтральні тони й привертає увагу»

Щоб додати глибини, дизайнери радять використовувати синій колір. Багато його відтінків добре поєднуються з таупе, але саме темно-синій додає багатства й контрасту.

Лавандовий

Лавандове узголів'я додає делікатного кольору до стін у кольорі таупе, зберігаючи м'який і ненав'язливий настрій / Фото Czar Interiors, V. Reyes Photography

Таупе гарно поєднується з багатьма кольорами – від ніжного бузкового до насичених нейтральних. Теплі нотки таупе чудово контрастують із приглушеною лавандою, створюючи заспокійливий, елегантний і несподіваний ефект.